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馬泰陽

投資策略

馬泰陽：加息壓力降 新盤戰升溫

【明報專訊】市場原本預期美國聯儲局將於本月加息0.25厘至0.5厘，但隨着美國有銀行接二連三倒閉，市場不穩定性增加，隨時有機會令加息步伐放慢，對樓市未嘗不是一件好事。

回顧2020年3月，新冠疫情爆發後迅速擴散，為全球經濟帶來了重大打擊，當時的美聯儲為應付新冠疫情對經濟的衝擊，推出無上限量化寬鬆措施，由於熱錢充斥市場，助推資產泡沫的膨脹，不但使美國的消費者物價指數（CPI）急速增長，低利率維持一段時間，借貸成本大減，在科技界引發融資熱潮。不過面對通脹加劇，美聯儲由2022年3月起開始加息，以降低通脹。美聯儲至今已加息8次，聯邦基金利率由0至0.25厘急升至4.5厘至4.75厘，是自1980年代以來最快的加息周期。對科技企業來說，變相會增加借貸及經營成本，令融資更困難。

這場突如其來的美國銀行倒閉危機，有不少人擔心會成為2008年「雷曼事件」的翻版。筆者相信，有危便有機，市場毋須過度恐懼，因為是次金融危機，美聯儲及瑞士央行已迅速作出反應，避免危機持續發酵。早前美聯儲主席鮑威爾發表講話後，市場預期美聯儲將採取更強硬的加息態度，如今，矽谷銀行風波為市場帶來的影響仍未清晰，相信本港息口上調的壓力亦會減少，對一眾準買家及業主來可說是「鬆一口氣」。

受惠通關及經濟復常，買家入市意欲上升。近日新盤混戰升溫，挾鐵路上蓋優勢出擊的何文田站樓盤，以及屯門新盤本周先後公布首張價單，以震撼價應市，採取「先求量、再求價」的銷售策略，勢為熾熱的樓市再添動力，相信有助刺激準買家的入市意欲，預期3月一手市場將繼續暢旺。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]

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