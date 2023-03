【明報專訊】有老友同我講,美國聯儲局今次應該加息壓通脹,抑或減息救銀行,真係好似沙士比亞所講,To be or not to be?我認為今次有兩個主題,不是生存抑或毁滅,而是一死一生,就算用到大文豪的說話,都唔係幾正確,不如聽吓一個寡婦的心底話。