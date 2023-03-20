經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：百度背水一戰（上）

【明報專訊】BAT──百度（9888）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）作為中國互聯網曾經的三大巨頭，其中以百度發展最早。百度在2007市值就已破千億，當時阿里（指2007年在港上市的阿里巴巴，股票編號1688）及騰訊市值加起來也不及。15年過去了，阿里、騰訊已經成為世界最值錢的公司，阿里市值為1.7萬億港元、騰訊市值為3.25萬億港元，而百度市值跟2008年時比較只翻了兩番，目前約3500億港元。相信歸咎於百度過去盈利較單一化，營收太過集中於線上搜尋器廣告，但自從用戶線上使用習慣由PC端轉移到移動端，及出現多元化的線上入口端，百度作為入門網站、搜尋器的優勢已逐漸減退。

百度創辦人李彥宏曾是美國最早期的搜尋器Infoseek的核心工程師，他1999年帶着超前的搜索引擎技術回國並在北京中關村創立了百度公司。 李彥宏和另外6位員工在4個月的時間就構建出了百度搜索引擎，這個引擎能搜索500萬個網頁，可以給不同的門戶網站提供搜尋技術。當時中國互聯網的用戶才只有900萬人，所以這個量是非常足够。一直到了2001年百度網才推出了自家獨立的搜索引擎直接服務用戶， 「百度一下」 就正式誕生了。而百度在中國本土的競爭對手就只有一個，當時還在大力發展中國市場的Google，不過當Google在2010年全面地撤出，百度從此在引擎搜索上再無對手，百度業務就一飛冲天，但同時亦是由盛轉衰埋下了一條伏線。

筆者還記得2010年後做國內線上推廣時，百度SME是主要的宣傳渠道，加上當時自由行旺盛，而國內亦未嚴打廣告黑五類（黑五類廣告是指：棋牌捕魚、藥品、醫療器械、豐胸產品、減肥產品和增高產品、網購、二類電商等）。當時一些線上金融機構，醫美集團隨隨便便就投放幾十萬（人民幣，下同）甚至過百萬廣告費在百度搜尋器上。不知是否賺錢太容易，生活過得安逸，危機意識也變得薄弱。直至iPhone的出現、App誕生、互聯網的使用習慣也從電腦變成了手機移動互聯網，巨頭相繼崛起：阿里的支付寶、淘寶、騰訊的微信、美團（3690）、抖音等App都有自己的入口了。當各大巨頭已享受移動端的人流紅利，百度才突然醒覺自己在移動互聯網這條賽道大落後，急急以高價19億美元收購當時初具規模的App 91市場。

歷年來收購 成功寥寥無幾

但因策略及市場變化，百度無因收購91之後帶來任何移動互聯網上的優勢。雖然如此，百度繼續收購其他App；例如2014年收購了糯米搞團購外賣o2o服務、2022年用36億美元收購YY直播進軍直播市場。

還有以3.7億美元收購PPS、9000萬美元收購智能音箱渡鴉科技、1億元收購百伯網、5000萬收購hao123、3000萬元拿下天空下載站……最終都泯然衆人矣。細數下來，百度歷年來的收購案，成功的寥寥無幾，大部分最終都落了個失敗的下場。但對當時一班在艱苦創業的小伙伴，能早日賣身給百度就比中十次彩票更好。

除百度搜索引擎的主業務外，其他新的業務不論是收購或是自行研發，成績實有點未如人意。怪不得百度年初時透露風聲將會推出百度人工智能產品「文心一言」ERINE Bot （Enhanced Representation through Knowledge Integration） 時，在不少微信群裏的國內行業大咖都抱住觀望或甚至表示並不看好的態度。

過去20年中國互聯網發展都是以現有科技概念上加以本地化、體量化及壟斷市場化並以應用獲利為主軸思維，很少看到有什麽原創性的底層研發的技術。加上發展生成人工智能需要有強大的數據庫、優質的內容，這在中國發展確有一定的難度。而人工智能涉及大量算法需要龐大的電腦運算能力，而因地緣政治形勢，內地無法取得所需要的高性能晶片；例如NVIDIA（美：NVDA）的GPU A100等，這亦會影響內地在人工智能的長遠發展。然而，李彥宏是沒有這麽輕易被打倒的，雖然上一個風口他沒有把握住，但是下一個大時代方向他已經牢牢地掌握了。如果這個方向佈局好好抓住的話，百度絕對有機會是下一個新賽道的領跑者。

文心一言料以ChatGPT3作藍本

在上周OpenAI正式推出了ChatGPT4，翌日百度便舉行了文心一言發布會。兩者發布的距離那麽近，難免市場會拿他們來作正面比較。如筆者無猜錯，相信百度的文心一言底層模型是以ChatGPT3作藍本（因OpenAI在ChatGPT3後已不再是開源），那ChatGPT3有多「精神」，大家也應瞭解，李彥宏亦心知到這點。為避免出現同Google發布BARD時的錯誤，他選擇了用ppt和預錄作演示。當然市場是最誠實的，李彥宏擔心的都是市場擔心，百度在發布會期間，在港股的股價應聲下挫高達一成。

那百度真的如此不堪？文心一言同ChatGPT4真係無得fight？筆者下星期再同大家分享一下。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

上 / 下一篇新聞

瑞銀傳開價78億全購 瑞信說不 瑞士政府：倘合併失敗 瑞信全部或部分國有化
瑞銀傳開價78億全購 瑞信說不 瑞士政府：倘合併失敗 瑞信全部或部分國有化
曾提「極低」報價被拒 第一公民銀行研購矽銀
曾提「極低」報價被拒 第一公民銀行研購矽銀
IPO市場淡 掛牌新貴多屬「翻叮」
IPO市場淡 掛牌新貴多屬「翻叮」
加息下估值更低 新股集資額較去年同期「腰斬」
加息下估值更低 新股集資額較去年同期「腰斬」
內地復常 平保看好高質素增長重臨
內地復常 平保看好高質素增長重臨
首域盈信劉國傑：趁大巿悲觀 增持騰訊招行
首域盈信劉國傑：趁大巿悲觀 增持騰訊招行
往績回顧：去年8月下旬 已逆市低吸中資股
往績回顧：去年8月下旬 已逆市低吸中資股
瑞銀汪濤：內地料續出招 經濟望加快復蘇
瑞銀汪濤：內地料續出招 經濟望加快復蘇
地方債城投債 今年償還壓力大
地方債城投債 今年償還壓力大
中寶新材受累原材料成本升 過去食盡政策紅利 未來面臨政策風險
中寶新材受累原材料成本升 過去食盡政策紅利 未來面臨政策風險
有線退市 Now TV新客增三成 積極提升用戶體驗 新機頂盒步收成期
有線退市 Now TV新客增三成 積極提升用戶體驗 新機頂盒步收成期
蔡煒健籲政府「拆牆鬆綁」 助迎戰OTT
蔡煒健籲政府「拆牆鬆綁」 助迎戰OTT
匯豐私銀擬今年攻印度
匯豐私銀擬今年攻印度
單人可輕鬆做多鏡頭直播 初創新方案：一部iPad控制多部iPhone
單人可輕鬆做多鏡頭直播 初創新方案：一部iPad控制多部iPhone
擬今年底正式推出 收取月費或年費
擬今年底正式推出 收取月費或年費
余淑穎：物業「甩名」 銀行會重新作按揭壓測
余淑穎：物業「甩名」 銀行會重新作按揭壓測
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：民航需求恢復 南航Call 11274
劉思明：民航需求恢復 南航Call 11274
張兆聰：中央似封殺海外AI 炒金山軟件
張兆聰：中央似封殺海外AI 炒金山軟件
張兆聰：博央行再放水 比特幣可投機
張兆聰：博央行再放水 比特幣可投機
伍禮賢：香港寬頻獲潛在收購支持 短線添動力
伍禮賢：香港寬頻獲潛在收購支持 短線添動力
王良享：聯儲不立即停加息 後果堪虞
王良享：聯儲不立即停加息 後果堪虞
陳大為：矽銀問題來自賭儲局會永遠QE
陳大為：矽銀問題來自賭儲局會永遠QE
謝偉銓：冀政府可促成聯合船塢發展
謝偉銓：冀政府可促成聯合船塢發展
市况波動 寧做定存享4厘息
市况波動 寧做定存享4厘息
沈永年：慎防透過「灣區街霸」買樓
沈永年：慎防透過「灣區街霸」買樓
林嘉文：避險需求降 美元趁反彈沽
林嘉文：避險需求降 美元趁反彈沽
溫傑：港鐵今年業績惹憧憬 38元可買
溫傑：港鐵今年業績惹憧憬 38元可買
陸振球：跟隨長和留意中東投資機會
陸振球：跟隨長和留意中東投資機會
陸振球：金價逼新高 金礦股ETF可追落後
陸振球：金價逼新高 金礦股ETF可追落後
林少陽：大市恐進新一輪避險模式
林少陽：大市恐進新一輪避險模式
技術取勝：恒地處100天線之上
技術取勝：恒地處100天線之上
李聲揚：儲局收手還會遠嗎？
李聲揚：儲局收手還會遠嗎？
蔡金強：大人們，時代變了
蔡金強：大人們，時代變了
艾雲豪：獨角獸化身「孫公司」投資旗艦
艾雲豪：獨角獸化身「孫公司」投資旗艦
李順威：歐美牛熊共舞 策略是鋤弱扶強
李順威：歐美牛熊共舞 策略是鋤弱扶強
劉思明：儲局陷兩難 防周四議息添動盪
劉思明：儲局陷兩難 防周四議息添動盪
何啟聰：績前強勢破位 中移牛55370
何啟聰：績前強勢破位 中移牛55370
瑞銀亞洲：報復式大反彈 百度牛53058
瑞銀亞洲：報復式大反彈 百度牛53058
摩根大通亞洲：本周炒業績 騰訊購14430
摩根大通亞洲：本周炒業績 騰訊購14430
周顯：大量散戶衝入買TVB遭套牢
周顯：大量散戶衝入買TVB遭套牢
張佩儀：亞洲股市估值偏好 配置價值高
張佩儀：亞洲股市估值偏好 配置價值高
王弼：穩陣撈底可考慮美銀
王弼：穩陣撈底可考慮美銀
曾淵滄：收息股現短炒機會
曾淵滄：收息股現短炒機會
湯文亮：加息通脹仍在VS銀行執笠救唔番
湯文亮：加息通脹仍在VS銀行執笠救唔番
陳永傑：矽銀倒閉 加息勢縮水
陳永傑：矽銀倒閉 加息勢縮水
廖偉強：選一手樓還是二手樓好？
廖偉強：選一手樓還是二手樓好？
布少明：樓市未受「黑天鵝」負面影響
布少明：樓市未受「黑天鵝」負面影響
馬泰陽：加息壓力降 新盤戰升溫
馬泰陽：加息壓力降 新盤戰升溫
瑜一1B飛揚2期周末兩日加推266伙 兩盤首批連加推共404伙 最快周末開售
瑜一1B飛揚2期周末兩日加推266伙 兩盤首批連加推共404伙 最快周末開售
本月暫1340宗一手成交 超上月五成
本月暫1340宗一手成交 超上月五成
半月整體物業買賣登記量升一成
半月整體物業買賣登記量升一成
十大屋苑周末11宗成交 連續兩周橫行
十大屋苑周末11宗成交 連續兩周橫行
Wetland 2房額印鬆綁 3年升近一成
Wetland 2房額印鬆綁 3年升近一成
投資客188萬購晉海車位 2年帳蝕11萬
投資客188萬購晉海車位 2年帳蝕11萬
KOKO ROSSO鄰近藍田站 主打細戶
KOKO ROSSO鄰近藍田站 主打細戶
御龍山價量齊升 均呎見1.8萬
御龍山價量齊升 均呎見1.8萬
基金保險助高端客傳承財富
基金保險助高端客傳承財富