經濟
幫你格價

投資策略

市况波動 寧做定存享4厘息

【明報專訊】近期本地銀行不時推出定期存款優惠吸客，個別銀行1個月港元定存優惠年利率可達10厘，部分銀行美元定存優惠年利率亦可達4厘。近期市况波動，將部分資金暫泊銀行定存不失為分散風險之法，惟敍造前宜留意通脹風險及定存優惠條款。

明報記者 劉敬華

最近矽谷銀行、瑞信連環爆煲，衝擊環球投資市場，鑑於本港銀行存戶均受存款保障計劃保障，在市况波動下，趁銀行推出定存優惠時將部分投資資金轉為敍造定存，可有助降低個人投資組合風險，但亦需留意通脹風險，及未來潛在加息的可能性。通脹風險是指投資回報一旦低於通脹，資產實質價值受到通脹蠶食的風險。據政府統計處數據，本港1月通脹達2.4%，考慮到通脹仍有上升壓力，意味選擇定存息率需高於3厘方可抗通脹。還要留意的是，加息周期並未完結，且港息仍落後於美息，年內本港利率有上調的可能性下，或可考慮敍造1至3個月的短期定存，以保持資金的靈活性。

Mox Bank存1個月年息10厘

理論上存款期愈長及存款額愈高，定存的年利率自然較高，因此最近各銀行推出的港元定存優惠中，貼近4厘的選擇較集中於12個月的港元定存。如工銀亞洲的網上定存優惠，該行理財金客戶透過網上或手機銀行，以300萬元或以上開立12個月港元定存可享4厘年利率。又如東亞銀行為吸引更多客戶選用顯卓理財戶口，於本月內全新或升級為顯卓理財客戶，以10萬元或以上新資金開立12個月港元定存可獲3.95厘優惠年利率，惟必須於該行分行開立定存，方可獲得優惠，定存優惠開戶金額上限為1000萬元。至於中信銀行（國際）為吸納新資金推出的定存優惠，經該行網上理財或手機應用程式，開立12個月港元定存優惠年利率亦達3.9厘，且最低開立金額僅為1萬元新資金。

然而，世事無絕對，最近個別虛擬銀行為搶客相繼推出高息短期定存優惠。最矚目的莫過於Mox Bank的定存優惠，於本月內只要用邀請碼透過該行手機App開立戶口，由開戶起計7天內，開立1個月港元定存，定存金額為5萬元以下便可獲10厘年利率，惟要留意當中包括0.3厘基本定存年利率及9.7厘額外年利率，其中額外年利率將於今年5月31日或之前，以現金獎賞方式發放予存戶。又如平安壹賬通的迎新大激賞，本月內新客戶開立3個月港元定存，客戶的首8.8萬元存款可享6厘定存年利率，當中亦包括基本利率及額外利率，額外利息部分將在定存到期後的4至6星期內分開存入客戶的儲蓄帳戶。

傳統銀行亦不乏逾4厘的定存選擇，如中銀香港的手機開戶優惠，於本月內全新客戶成功透過該行手機銀行應用程式開戶，並以手機銀行輸入推廣碼，以及需1萬元或以上新資金開立1個月港元「手機開戶高息定存賞」定存，特優定存年利率可高達4.8厘，此優惠定存的上限金額為10萬元。

富邦交銀推美元定存高息優惠

此外，由於美息仍較港息高，目前不少銀行推出美元定存優惠中的3個月美元定存可逾4厘，如富邦新資金定存優惠，客戶以3萬美元或以上新資金，透過該行手機應用程式開立3個月美元定存可獲4.8厘年利率。又以交銀香港為例，透過該行電子渠道及推廣代碼，以3000美元或以上開立3個月「每日特息定期存款」美元定存，可獲4.5厘優惠年利率。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

上 / 下一篇新聞

瑞銀傳開價78億全購 瑞信說不 瑞士政府：倘合併失敗 瑞信全部或部分國有化
瑞銀傳開價78億全購 瑞信說不 瑞士政府：倘合併失敗 瑞信全部或部分國有化
曾提「極低」報價被拒 第一公民銀行研購矽銀
曾提「極低」報價被拒 第一公民銀行研購矽銀
IPO市場淡 掛牌新貴多屬「翻叮」
IPO市場淡 掛牌新貴多屬「翻叮」
加息下估值更低 新股集資額較去年同期「腰斬」
加息下估值更低 新股集資額較去年同期「腰斬」
內地復常 平保看好高質素增長重臨
內地復常 平保看好高質素增長重臨
首域盈信劉國傑：趁大巿悲觀 增持騰訊招行
首域盈信劉國傑：趁大巿悲觀 增持騰訊招行
往績回顧：去年8月下旬 已逆市低吸中資股
往績回顧：去年8月下旬 已逆市低吸中資股
瑞銀汪濤：內地料續出招 經濟望加快復蘇
瑞銀汪濤：內地料續出招 經濟望加快復蘇
地方債城投債 今年償還壓力大
地方債城投債 今年償還壓力大
中寶新材受累原材料成本升 過去食盡政策紅利 未來面臨政策風險
中寶新材受累原材料成本升 過去食盡政策紅利 未來面臨政策風險
有線退市 Now TV新客增三成 積極提升用戶體驗 新機頂盒步收成期
有線退市 Now TV新客增三成 積極提升用戶體驗 新機頂盒步收成期
蔡煒健籲政府「拆牆鬆綁」 助迎戰OTT
蔡煒健籲政府「拆牆鬆綁」 助迎戰OTT
匯豐私銀擬今年攻印度
匯豐私銀擬今年攻印度
單人可輕鬆做多鏡頭直播 初創新方案：一部iPad控制多部iPhone
單人可輕鬆做多鏡頭直播 初創新方案：一部iPad控制多部iPhone
擬今年底正式推出 收取月費或年費
擬今年底正式推出 收取月費或年費
余淑穎：物業「甩名」 銀行會重新作按揭壓測
余淑穎：物業「甩名」 銀行會重新作按揭壓測
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：民航需求恢復 南航Call 11274
劉思明：民航需求恢復 南航Call 11274
張兆聰：中央似封殺海外AI 炒金山軟件
張兆聰：中央似封殺海外AI 炒金山軟件
張兆聰：博央行再放水 比特幣可投機
張兆聰：博央行再放水 比特幣可投機
伍禮賢：香港寬頻獲潛在收購支持 短線添動力
伍禮賢：香港寬頻獲潛在收購支持 短線添動力
王良享：聯儲不立即停加息 後果堪虞
王良享：聯儲不立即停加息 後果堪虞
陳大為：矽銀問題來自賭儲局會永遠QE
陳大為：矽銀問題來自賭儲局會永遠QE
謝偉銓：冀政府可促成聯合船塢發展
謝偉銓：冀政府可促成聯合船塢發展
沈永年：慎防透過「灣區街霸」買樓
沈永年：慎防透過「灣區街霸」買樓
林嘉文：避險需求降 美元趁反彈沽
林嘉文：避險需求降 美元趁反彈沽
許健生：百度背水一戰（上）
許健生：百度背水一戰（上）
溫傑：港鐵今年業績惹憧憬 38元可買
溫傑：港鐵今年業績惹憧憬 38元可買
陸振球：跟隨長和留意中東投資機會
陸振球：跟隨長和留意中東投資機會
陸振球：金價逼新高 金礦股ETF可追落後
陸振球：金價逼新高 金礦股ETF可追落後
林少陽：大市恐進新一輪避險模式
林少陽：大市恐進新一輪避險模式
技術取勝：恒地處100天線之上
技術取勝：恒地處100天線之上
李聲揚：儲局收手還會遠嗎？
李聲揚：儲局收手還會遠嗎？
蔡金強：大人們，時代變了
蔡金強：大人們，時代變了
艾雲豪：獨角獸化身「孫公司」投資旗艦
艾雲豪：獨角獸化身「孫公司」投資旗艦
李順威：歐美牛熊共舞 策略是鋤弱扶強
李順威：歐美牛熊共舞 策略是鋤弱扶強
劉思明：儲局陷兩難 防周四議息添動盪
劉思明：儲局陷兩難 防周四議息添動盪
何啟聰：績前強勢破位 中移牛55370
何啟聰：績前強勢破位 中移牛55370
瑞銀亞洲：報復式大反彈 百度牛53058
瑞銀亞洲：報復式大反彈 百度牛53058
摩根大通亞洲：本周炒業績 騰訊購14430
摩根大通亞洲：本周炒業績 騰訊購14430
周顯：大量散戶衝入買TVB遭套牢
周顯：大量散戶衝入買TVB遭套牢
張佩儀：亞洲股市估值偏好 配置價值高
張佩儀：亞洲股市估值偏好 配置價值高
王弼：穩陣撈底可考慮美銀
王弼：穩陣撈底可考慮美銀
曾淵滄：收息股現短炒機會
曾淵滄：收息股現短炒機會
湯文亮：加息通脹仍在VS銀行執笠救唔番
湯文亮：加息通脹仍在VS銀行執笠救唔番
陳永傑：矽銀倒閉 加息勢縮水
陳永傑：矽銀倒閉 加息勢縮水
廖偉強：選一手樓還是二手樓好？
廖偉強：選一手樓還是二手樓好？
布少明：樓市未受「黑天鵝」負面影響
布少明：樓市未受「黑天鵝」負面影響
馬泰陽：加息壓力降 新盤戰升溫
馬泰陽：加息壓力降 新盤戰升溫
瑜一1B飛揚2期周末兩日加推266伙 兩盤首批連加推共404伙 最快周末開售
瑜一1B飛揚2期周末兩日加推266伙 兩盤首批連加推共404伙 最快周末開售
本月暫1340宗一手成交 超上月五成
本月暫1340宗一手成交 超上月五成
半月整體物業買賣登記量升一成
半月整體物業買賣登記量升一成
十大屋苑周末11宗成交 連續兩周橫行
十大屋苑周末11宗成交 連續兩周橫行
Wetland 2房額印鬆綁 3年升近一成
Wetland 2房額印鬆綁 3年升近一成
投資客188萬購晉海車位 2年帳蝕11萬
投資客188萬購晉海車位 2年帳蝕11萬
KOKO ROSSO鄰近藍田站 主打細戶
KOKO ROSSO鄰近藍田站 主打細戶
御龍山價量齊升 均呎見1.8萬
御龍山價量齊升 均呎見1.8萬
基金保險助高端客傳承財富
基金保險助高端客傳承財富