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經濟
2023年3月20日星期一
陳大為 世界為觀
投資策略
瑞銀傳開價78億全購 瑞信說不 瑞士政府：倘合併失敗 瑞信全部或部分國有化
曾提「極低」報價被拒 第一公民銀行研購矽銀
IPO市場淡 掛牌新貴多屬「翻叮」
加息下估值更低 新股集資額較去年同期「腰斬」
內地復常 平保看好高質素增長重臨
首域盈信劉國傑：趁大巿悲觀 增持騰訊招行
往績回顧：去年8月下旬 已逆市低吸中資股
瑞銀汪濤：內地料續出招 經濟望加快復蘇
地方債城投債 今年償還壓力大
中寶新材受累原材料成本升 過去食盡政策紅利 未來面臨政策風險
有線退市 Now TV新客增三成 積極提升用戶體驗 新機頂盒步收成期
蔡煒健籲政府「拆牆鬆綁」 助迎戰OTT
匯豐私銀擬今年攻印度
單人可輕鬆做多鏡頭直播 初創新方案：一部iPad控制多部iPhone
擬今年底正式推出 收取月費或年費
余淑穎：物業「甩名」 銀行會重新作按揭壓測
環球經濟數據
劉思明：民航需求恢復 南航Call 11274
張兆聰：中央似封殺海外AI 炒金山軟件
張兆聰：博央行再放水 比特幣可投機
伍禮賢：香港寬頻獲潛在收購支持 短線添動力
王良享：聯儲不立即停加息 後果堪虞
陳大為：矽銀問題來自賭儲局會永遠QE
謝偉銓：冀政府可促成聯合船塢發展
市况波動 寧做定存享4厘息
沈永年：慎防透過「灣區街霸」買樓
林嘉文：避險需求降 美元趁反彈沽
許健生：百度背水一戰（上）
溫傑：港鐵今年業績惹憧憬 38元可買
陸振球：跟隨長和留意中東投資機會
陸振球：金價逼新高 金礦股ETF可追落後
林少陽：大市恐進新一輪避險模式
技術取勝：恒地處100天線之上
李聲揚：儲局收手還會遠嗎？
蔡金強：大人們，時代變了
艾雲豪：獨角獸化身「孫公司」投資旗艦
李順威：歐美牛熊共舞 策略是鋤弱扶強
劉思明：儲局陷兩難 防周四議息添動盪
何啟聰：績前強勢破位 中移牛55370
瑞銀亞洲：報復式大反彈 百度牛53058
摩根大通亞洲：本周炒業績 騰訊購14430
周顯：大量散戶衝入買TVB遭套牢
張佩儀：亞洲股市估值偏好 配置價值高
王弼：穩陣撈底可考慮美銀
曾淵滄：收息股現短炒機會
湯文亮：加息通脹仍在VS銀行執笠救唔番
陳永傑：矽銀倒閉 加息勢縮水
廖偉強：選一手樓還是二手樓好？
布少明：樓市未受「黑天鵝」負面影響
馬泰陽：加息壓力降 新盤戰升溫
瑜一1B飛揚2期周末兩日加推266伙 兩盤首批連加推共404伙 最快周末開售
本月暫1340宗一手成交 超上月五成
半月整體物業買賣登記量升一成
十大屋苑周末11宗成交 連續兩周橫行
Wetland 2房額印鬆綁 3年升近一成
投資客188萬購晉海車位 2年帳蝕11萬
KOKO ROSSO鄰近藍田站 主打細戶
御龍山價量齊升 均呎見1.8萬
基金保險助高端客傳承財富
陳大為：矽銀問題來自賭儲局會永遠QE
【明報專訊】本周當然唔可以唔討論以下兩間銀行：矽谷銀行（Silicon Valley Bank，簡稱SVB）（美：SIVB）和瑞信（美：CS）的事件。
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瑞銀傳開價78億全購 瑞信說不 瑞士政府：倘合併失敗 瑞信全部或部分國有化
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本月暫1340宗一手成交 超上月五成
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