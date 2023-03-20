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單人可輕鬆做多鏡頭直播 初創新方案：一部iPad控制多部iPhone

【明報專訊】近幾年隨着文化習慣改變和網紅興起，網上視像直播活動需求大增。只不過，最簡單的單鏡頭直播當然容易，要做到多個鏡頭隨時切換、容易操作、多效果、流動性高、可快速安裝和設定，兼且成本合理，卻不容易。有本地初創公司就利用iPad和iPhone，研發出這樣的方案，讓少至一個人也能夠自行安裝和操作，做出半專業的直播。預料網紅、電商、中小企、中小學和運動界別等，對此將會有需求。

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

SolveWhere Software Limited共同創辦人林卓楓、鄧震和表示，他們會想到開發一套一個人也可輕易操作的多鏡頭網上直播方案，要由一次在年宵市場的經歷說起。話說幾年前，他們在年宵市場看到一個電視台的新聞攝製隊在現場採訪，出動了一部採訪車和大批攝錄器材，以及至少三四個人，單是接駁電線和設定器材也花了相當長時間，但實際拍攝和播出的時間卻很短，感到很不划算。再加上近幾年愈來愈多網紅（KOL）喜歡在網上直播唱歌、教授運動、帶貨，以及很多中小型運動比賽、學界和商界活動，都有網上直播的需求，他們覺得，市場極需要一套低成本、容易操作、輕便，兼可快速安裝和設定的多鏡頭網上直播方案，「例如，在動漫電玩節內，就有很多不同的活動，應該要有一種可以快速安裝、拆卸和移動的直播方案，那才方便」。

碰巧那時林卓楓正在香港專業教育學院（IVE）修讀的軟件工程高級文憑課程需要提交一份畢業專題習作，他便決定，以此來作為研究課題。他想到，可以利用多部iPhone來作為攝錄鏡頭，而iPad作為控制的平台。這樣可以透過Wi-Fi或5G來多鏡頭直播，毋須駁線；就算只有一個人，也能夠隨處攜帶和使用，硬件成本亦可以接受。

最快一兩分鐘完成設定

2020年，林卓楓與鄧震和成立公司，將多鏡頭直播方案稱為MixTra-Cam，計劃商業化。到2022年開始讓不同界別先導用戶試用，根據它們的反饋來改良。截至今年1月，MixTra-Cam至少應用在10餘次直播活動，戶內和戶外都有，包括頒獎禮和證書頒授典禮、動漫電玩節內的網紅打機活動、香港霹靂舞大獎賽、中年人足球比賽、科學園3人籃球賽、拳擊比賽、模特兒比賽，以及電動摩托車網上發布會等。雖然仍屬於試用階段，但有部分直播活動該公司已可以收費。

兩人表示，MixTra-Cam的優點是易用，最快一兩分鐘可以完成設定。而且，用戶可以隨時將直播畫面切換成其中一個鏡頭，或以拖放方式來設定畫中畫、多個子母畫面等。按一兩個鍵，又可以在直播途中將文字、logo、圖片、水印等加到畫面。

隨時切換畫面

可加入文字圖片

至於鏡頭數目方面，現時MixTra-Cam可以靠一部iPad來控制8部iPhone的鏡頭來直播，未來可望增加至10多部。足球比賽、籃球比賽這些場地面積較大的活動，也可滿足主辦機構從不同位置和角度取景的要求。直播出街的畫面除了即時上傳到YouTube或facebook之外，亦會自動儲存在iPad內，而每部iPhone亦會自動儲存拍攝到的畫面。

該公司計劃，未來對MixTra-Cam作出多項改良，首先是要同時流暢地直播到YouTube和facebook，因為現時若同時在兩者直播，其中一方的畫質會較差，未來必須解決這個問題。最理想的是可以同時流暢地直播到Instagram，以及抖音等內地視頻平台，但相信要花較多時間解決。此外，亦需要增加多一些效果，例如淡入和淡出等。

最重要的是未來也可以支援Android手機來作為攝錄鏡頭，這將有助降低MixTra-Cam方案的硬件成本，令它更易普及，但為了保證整體直播效果及方便程式開發，將會繼續使用iPad作為控制平台。

[新經濟新天地]

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