地方債城投債 今年償還壓力大

城投收入靠賣地 受累地產低迷

雖然1至2月經季節性調整的內地房地產新開工和銷售面積均按月大幅反彈，惟瑞銀汪濤指出，地方政府債務、尤其是城投債務的風險值得關注：「今年地方政府本身不一定會有債務償還問題，主要是地方城投債務有頗大的壓力，因為城投的收入與還債能力，往往是跟房地產與賣地聯繫在一起的，由於2021年下半年以來房地產市場在深度調整之中，雖然今年預期可以企穩回升，但是今年賣地收入料不會顯著增長，故此它們的現金流有可能會出現問題。」

或提高地方政府新增專項債額度

上述地方政府債務、尤其是城投債務的問題如何解決呢？汪濤估計，一方面是中央政府會給予地方政府支持，另一方面地方政府可能也要進行資產重組、包括賣掉一些優質資產：「首先，我覺得中央政府會提高設置予地方政府新增專項債的發行額度；第二，在地方政府或城投債務今年不能償還的時候，可能向銀行貸款以暫時緩解。另外，我覺得地方政府應該有一定的壓力，應該要出售一些優質資產、例如上市公司和非上市公司國有股的持股，或引入民營企業入股相關資產，以取得新的資金。」

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