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瑞銀汪濤：內地料續出招 經濟望加快復蘇

【明報專訊】瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤（圖）認為，內地在春節後消費活動和房地產市場均持續反彈，趨勢延續至3月，加上兩會宏觀政策保持支持基調，具體政策可能陸續出台，預計經濟增長動能有望進一步復蘇，維持今年GDP按年增長5.4%的預測。

汪濤表示，隨着內地防疫限制取消、疫情感染消退，今年1月至2月人員出行和貨運流量大幅反彈，經濟活動明顯復蘇，當中，社會消費品零售額按年增速加快至3.5%，得益於被抑制的需求釋放和防疫限制取消，而且房地產活動也應已觸底回升，房地產銷售和新開工反彈大幅強於預期，房地產投資也有所改善（按年下跌5.7%），支撐整體固定資產投資按年增速上行，基建（按年增長12.2%）和製造業投資也保持穩健增長，出口按年跌幅小幅收窄至6.8%。她形容：「今年首兩個月房地產活動反彈、消費復蘇、基建投資穩健增長以及外需跌幅收窄，共同推動整體經濟復蘇。」

內房銷售觸底時間早過預期

雖然高頻資料顯示內地3月地鐵客運量和交通擁堵指數均較1至2月進一步反彈，不過，汪濤指出，2月城鎮失業率依然高企，表明勞動力市場壓力仍存，而向前看的話，經濟活動反彈，尤其是服務業活動復蘇（特別是中小企業），有望支持就業和居民收入改善，而且部分超額儲蓄料將釋放，從而支撐消費進一步復蘇，總體而言，她預計今年內地居民消費按年實際增長8%以上，名義按年增速達10%至11%。

汪濤分析，1至2月經季節性調整的內地房地產新開工和銷售面積均按月大幅反彈，分別較去年下半年平均水平提高了50%和30%，加上在3月首兩周，30個主要城市的房地產銷售進一步反彈，預計未來進一步的房地產政策放鬆和經濟重啟將推動房地產繼續環比反彈。她表示：「房地產銷售和新開工面積觸底時間均早於預期，如果這個勢頭得以持續，我們全年房地產銷售和新開工面積的預測（按年略有下降，但是年底比年初高10%至20%）可能面臨一定上行空間。」

考慮到內地房地產活動反彈早於預期，而且發達經濟體需求較預期更具韌性，汪濤近期已將今年內地GDP按年增長預測上調至5.4%。

本季GDP料增2.9% 有上行空間

汪濤表示：「1至2月經濟數據證實了穩健的經濟復蘇動能，而兩會設定了較為溫和的今年經濟增長目標，宏觀政策定調也保持積極支持，更多具體政策可能會在之後陸續出台。因此，我們對今年第一季GDP按年增長2.9%的預測面臨一些上行空間。我們預計第二季GDP環比增速將進一步加速、按年增長7.6%。今年經濟增長反彈主要來自消費大幅復蘇和房地產活動拖累減弱，基建和製造業投資增長可能將較去年的強勁增長放緩，同時隨着全球經濟下行，出口可能會溫和下跌。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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