加息下估值更低 新股集資額較去年同期「腰斬」

目前港新股融資額排名全球第五

在目前已上市的12隻新股中，過半的首日表現錄得升幅，較去年同期上市的新股表現為好，當時僅約三成半錄得升幅，其餘均錄跌幅（見圖）。而今年上市的新股、首日升幅集中於10%左右，當中亦有2隻升幅達五成。

在上市申請方面，今年首兩個月的數字則較去年同期少逾半，去年為37宗，今年僅為15宗。

首季屬招股淡季 料下半年復蘇

卓佳香港商務部董事總經理鍾絳虹表示，今年第一季的新股市場仍然持續低迷，第一季是招股的淡季，既受制於企業年結需時更新財務數據，又有中國農曆年長假期。她估計下半年會呈現復蘇的迹象，第二季的5至6月尾會是新股的旺季，很多企業會考慮年結的問題，特別是6月和12月尾基於審計數據年結的原因，新股市場會特別熱鬧。

信誠證券聯席董事張智威認為，雖然最近有個別股份首日升幅不少，惟在認購方面仍然不足額，料是「自己人」操作，又形容為「乾升」的表現，反映新股市場依然疲弱。

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