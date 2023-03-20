經濟

瑞銀傳開價78億全購 瑞信說不 瑞士政府：倘合併失敗 瑞信全部或部分國有化

【明報專訊】英國《金融時報》昨引述消息報道，瑞銀（美：UBS）計劃以最高10億美元（約78億港元）收購瑞信（美：CS），按作價換算為每股0.25瑞郎，較瑞信上周五收市1.86瑞郎有高達86.6%折讓。瑞士政府當局有意緊急修訂當地法律，繞過向股東諮詢、投票等程序，以便周一之前完成瑞銀、瑞信合併方案。不過彭博引述消息報道，瑞信認為瑞銀出手太低，損害股東及員工利益，將拒絕瑞銀的收購建議。

彭博其後亦引述消息指，如果瑞銀收購瑞信的交易失敗，瑞士政府考慮將瑞信全部或部分國有化。截至本港時間昨晚11時，瑞銀瑞信仍未公布達成合併的消息，事態仍繼續發展。

為拆解瑞信及銀行業信心危機的炸彈，瑞士央行正加快協調由瑞銀收購瑞信全部或部分業務。而英國金融時報昨率先引述4名消息人士報道，瑞銀計劃出價最多10億美元收購瑞信，相當於每股作價0.25瑞郎，交易將以瑞銀股份支付。報道又指瑞銀一方表示，如果瑞銀信貸違約掉期（CDS）因交易而跳升100個基點或以上，有權令交易無效。最新消息指，瑞士當局希望兩家當地主要銀行可以在瑞士時間星期日（3月19日）晚簽署協議，作價將較上周五瑞信收市價有顯著折讓。

但金融時報的報道亦提及，瑞銀瑞信雙方於是次潛在合併洽談中接觸有限，交易條款主要由瑞士央行及瑞士金融市場監理局（FINMA）推動籌劃；而因應事態發展迅速，最終合併能否落實，又或交易條款會否有變仍是未知之數。

彭博：瑞信指出手太低 損股東員工利益

餘音未了，彭博其後便引述消息人士報道，瑞信認為瑞銀的出手太低，有損股東及持有公司遞延股票員工的利益，故將拒絕瑞銀的收購建議。不過報道未有提及兩家銀行是否仍繼續洽談中。

另一方面，天空新聞昨日報道，英倫銀行已向國際同行及瑞銀表示，支持瑞銀瑞信達成緊急交易，但有關報道未說明消息來源。

而較早前，外電引述知情人士指，雖然瑞銀最初反對對瑞信的收購交易，但在監管機構的敦促下，瑞銀正在探索可快速執行的可能結構，瑞銀更向瑞士政府提出，若應允收購瑞信，政府需提供60億美元的擔保，用作抵消與瑞信部分業務清盤有關的開支，以及潛在訴訟費用。

兩家合併或裁員萬人縮投行部門

報道指出，目前談判正面對重大障礙，因若兩家銀行合併，可能要裁員多達1萬個工作崗位。同時，瑞信的投資銀行及交易業務將是談判關鍵所在，因瑞銀擔心瑞信投資銀行業務相關的資產負債表風險。此前已傳出瑞銀若收購成功，將可能縮減瑞信的投行部門。

即使上周瑞信已獲得瑞士央行提供的500億瑞士法郎的流動性救助後，仍未能挽回市場信心、阻止銀行存款流失及瑞信股價的下跌。瑞信目前的資產負債規模大約是瑞銀1.1萬億美元總資產的一半；而過去一年兩者股價亦愈走愈遠，瑞信最新市值已跌至約80億美元，僅為瑞銀市值的12%左右。

明報記者

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