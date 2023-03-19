彭博調查：經濟學家料周三加息0.25厘

今年底利率預期中值料升至5.4厘

該調查回應是在上周三（15日）收到，大多數已反映矽谷銀行被接管後觀點，但資產更龐大的瑞信尚未出現信心危機。接近四分之三經濟學家認為，近期金融動盪會降低近期加息機會或使聯儲局放緩加息步伐，近一半認為會降低加息峰值水平。Hugh Johnson Economics董事長Hugh Johnson說，矽谷銀行危機影響有限，系統性風險相當低，高度懷疑會否導致貨幣政策改變。

普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci預期本月加息0.25厘，以及利率峰值將在5.25厘至5.5厘區間。不過，聯儲局未來政策路徑存在很大的不確定性，加息步伐加快不可避免地會暴露經濟脆弱性。鑑於通脹數據強勁、勞動力市場仍然緊張及金融市場的壓力，當局正處於進退兩難局面。此外，銀行會為應對近期壓力而縮減貸款，對宏觀經濟產生負面乘數效應，加大今年下半年衰退風險，實際情况須在未來數月的貸款增長數據公布後才更清晰。

中金公司報告指若本月停止加息，或會給市場釋放過於鴿派信號，認為加息0.25厘是折中且審慎的理性選擇。若未來通脹回落速度不夠快，聯儲局大幅降息機率將很低，建議投資者不要對減息過度樂觀。