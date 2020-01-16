雨後售出逾110伙 佔首輪近八成

屬星星地產在港首個住宅發展的雨後，樓花期約10個月，昨日首推143伙，買家需在10時15分起到售樓處附近的一間酒樓報到，據悉，大批買家在10時前已到達，排隊人龍一度排至酒樓外，現場人頭湧湧，非常擠迫。項目昨日售逾110伙或近八成，套現約6.6億元。發展商指，項目一房及兩房戶最受歡迎，尤其是年輕買家及小家庭客人，一、兩房單位售出逾88%，指客人對中小型單位需求量大。

飛揚2期加推95伙 折實313萬起

另兩全新盤部署短期內推售，其中由兩大發展商長實及新地合作發展飛揚2期，日前以折實均呎12,509元推售88伙後，反應熱烈，昨日吸引逾3000人睇樓，長實營業部首席經理郭子威表示，市場反應理想，因應市况加推價單2號，涉及95伙，另亦計劃今日再加推新一批單位。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，是次屬原價加推，不排除盡推400伙，最快本周首輪銷售。昨日加推的價單2號，共95伙，定價由368.4萬至1118.5萬元，呎價13,000元至16,891元，計算最高17%折扣優惠，折實價313.1萬至928.4萬元，折實呎價11,049至14,357元，折實平均實呎12,647元。

瑜一1B期擬今加推至少50伙

坐擁鐵路優勢的華懋何文田站上蓋瑜一第1B期，日前公布首張價單、以折實均呎24,838元推出50伙後，隨即對外開放示範單位，過去兩天共1.5萬人次參觀。華懋集團銷售總監封海倫稱，將盡快與合作伙伴商討，擬今日加推價單第2號，涉及至少50伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤市場百花齊放，一手成交暢旺，美國本周議息，市場預測有機會不加息，對本港正復常的樓市有利，中小型物業有剛需支持，發展商只要開價合理，銷情便有保證，預計本月一手成交可達3000宗，將創6年半新高。

[香港地產]