瑞士央行推動瑞銀收購瑞信業務 冀當地周六晚達成交易 德銀傳評估購部分業務機會

明報記者 周永雄

《金融時報》引述消息稱，瑞銀和瑞信兩家銀行的董事會在周末分別召開會議，考慮合併事宜，討論不同方案在各個司法管轄區的監管限制，瑞銀也在評估交易可能對其業務帶來的潛在風險。瑞士監管機構上周五已通知美國和英國監管機構，合併兩行是其首選計劃（Plan A），以挽救市場對瑞信的信心。瑞信、瑞銀、瑞士央行、美國聯儲局和英倫銀行均拒絕置評。

貝萊德否認有意購部分業務

瑞信美股上周五下跌6.94%至2.01美元，受收購消息刺激，盤後回升6.97%至2.15美元，幾近收復周五失地，瑞銀盤後回升5.22%，報19.15美元。此外，彭博社引述消息稱，德意志銀行正討論一旦瑞信被分拆，什麼資產和價格會對他們有吸引力，目前僅在內部審議，未向瑞信作具體提案。貝萊德（美：BLK）傳有意收購部分瑞信業務，但該行表示無意參與任何收購業務計劃。

彭博社引述消息稱，交易或由瑞銀收購瑞信的財富和資產管理部門，同時剝離投資銀行業務。瑞銀要求瑞士政府，為收購瑞信交易未來潛在出現的法律成本和損失提供支持。

消息人士早前稱，雙方管理層皆反對強行合併，瑞銀希望更聚焦在自身的財富管理策略，也不願承擔與瑞信相關風險，瑞銀主席Colm Kelleher於1月曾公開表明無意收購瑞信，認為沒有具說服力的方案。瑞信希望獲得央行支援後，爭取更多時間推動轉型計劃。

分析認為，兩行合併計劃龐大可能難以執行。彭博社周五曾引述消息稱，將瑞信分拆是考慮方案之一，包括將瑞士業務分拆上市集資，財富和資產管理部門出售予瑞銀或其他同業。瑞信去年10月已公布將美國投行業務，在2025年分拆為第一波士頓上市。投行KBW預期，分拆瑞信是最有可能的解決方案。

匯控傳開始審查瑞信相關貸款

多家銀行繼續加強對瑞信的風險管理，路透引述消息人士稱，法國興業銀行、德意志銀行（美：DB）等4家大型銀行，已限制與瑞信或瑞信相關證券開展新交易。匯控（0005）私人銀行開始審查其與瑞信證券相關的貸款；該行或在下周決定，是否降低他們在瑞信風險敞口，以上各行皆拒絕置評。