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2023年3月18日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
人行降準0.25百分點 放水5000億 出手較預期早 高盛：新政府上台提振信心
科網領恒指彈314點 成交1649億增48%
阮國恒派定心丸 稱港銀行穩健
煤氣多賺5%遜預期 暫不考慮復派紅股
李寧純利升1.3% 線下客流未完全復蘇
利郎收入盈利齊跌 今年審慎開店
大聯盟促TVB罷免許濤黎瑞剛等 籲增拍劇取締山頭文化 擬引入7.8億新資金
「關注組」兩提案准表決 匯控籲股東投票反對
龍湖派息0.8元減35% 負債2080億
德勤涉中國華融審計缺失 被罰2億
小鵬上季蝕24億 料首季交付減近半
匯豐：59%受訪者流動資產逆市增至少2%
光控盈轉虧74億 基金資管規模降19%
美11大銀行斥2340億 聯手救第一共和銀行 危機憂慮未止 道指曾跌逾400點
矽谷銀行母企申破產保護 擁172億流動性
儲局一周借出2.3萬億緊急貸款
瑜一1B期首日收逾千票 超額19倍 飛揚2期最快今加推 主打2房戶
CCL連升4周20個月首見 累升逾4%
尖沙嘴共居215呎月租2.15萬入場
回流客788萬購天鑽3房蝕讓貨
羅守輝8380萬沽赫德道舖 4年實蝕兩成
新世界逾21億 統一尖沙嘴漢口大廈業權
陸振球：發展聯合船塢助壓樓價留人才
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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