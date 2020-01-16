CCL連升4周20個月首見 累升逾4%

今周CCL八大指數齊升，是升市12周以來第二次出現。CCL由低位（156.37點）反覆上升計，近12周十升二跌，累升6.68%。CCL距離復活節前後短期目標170點，現時僅相差3.19點或1.91%。美國矽谷銀行倒閉，以及本地大型銀行相繼調低二手拆息按揭封頂息率，對香港樓價的影響將會在4月上旬公佈的CCL才開始反映。

按周升1.35% 反映減印花稅當周市况

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass則報166.94點，創下20周新高，按周上升1.12%。CCL（中小型單位）報165.47點，創20周新高，按周上升1.09%，連升4周共4.11%。CCL（大型單位）報173.47點，創18周新高，按周上升2.56%，升幅為2021年4月（98周、即約22個月）以來最大，連升4周共4.97%。

距短期目標170點相差不足2%

另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新盤熱潮推上高峰，令本周末二手屋苑預約睇樓量再度下滑。據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1130組客戶於周末預約睇樓，按周跌3.4%，連續3周下調。