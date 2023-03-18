瑜一1B期首日收逾千票 超額19倍 飛揚2期最快今加推 主打2房戶

明報記者 容婌維、管龍欣

樓花期約20個月的瑜一1B期，剛過去的周三以折實均呎約2.48萬元推出首批50伙後，直至昨日起對外開放示範單位，截至昨晚約6時，項目展銷廳已錄逾3000人次參觀。發展商稱，有望短期內加推單位。

至於樓花期約21個月的飛揚2期，則於剛過去的周四以折實均呎1.25萬元公布首批88伙價單，成青山公路一帶近3年來首批折實均呎最平新盤。發展商昨午2時起開放設於尖沙嘴港景匯內的展銷廳予VIP優先參觀，首3小時已錄得逾千客人到場。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，項目最快今日加推單位，會推出更多2房戶，不排除連續兩日加推。項目將於今日起對外開放示範單位及正式接受認購登記。

KOKO MARE首批擬較上期輕微提價

此外，會德豐藍田KOKO MARE部署下周公布首張價單，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，KOKO MARE首批定價將參考KOKO ROSSO成交價，料首批有輕微提價空間，但會維持「吸引水平」。對於飛揚2期首批以低價推出，黃光耀認為，該盤與KOKO MARE市場及客源不同，不擔心出現「搶客」問題；至於瑜一，他強調，KOKO MARE約六成單位享海景，樓花期僅約15個月，亦為KOKO HILLS系列的壓軸一期，與瑜一不構成直接競爭。

嘉峯匯特色戶1.35億沽 創啟德新高

雖然多個全新盤正接受認購登記，並凍結大批購買力，惟近日新盤交投仍然暢旺。綜合市場資訊，新盤市場本月至今已錄約1190宗成交，其中會德豐同系、已屆現樓的啟德MONACO MARINE，昨日連沽4伙，套現4897萬元。成交單位全數位處1B座，實用面積由435至525方呎，均為2房間隔，成交價由1099.6萬至1375.8萬元，呎價介乎25,278元至28,014元。另外，嘉華（0173）旗下、已屆現樓的啟德嘉峯匯昨日招標售出洋房2號，實用面積3220方呎、另連22方呎平台、470方呎花園及614方呎天台，連3個車位以1.3538億元成交，成交價創啟德區新高，實呎42,043元。嘉峯匯自2019年開售至今累售1000伙，連車位合共套現約122億元，目前尚餘6伙單位待售。