光控盈轉虧74億 基金資管規模降19%

【明報專訊】受累全球經濟增長放緩、美國加息等，全球股市回落，中國光大控股（0165）公布截至2022年底止全年業績轉盈為虧，虧損約74.43億元，較早前發盈警預測虧損下限75億元略少，2021年光大控股的盈利為25.73億元，董事局建議派末期息0.15元，按年減半。集團預計，全球市場流動性仍偏緊，資產價格將持續受宏觀貨幣政策影響，不過下半年經濟將有一定反彈。
料下半年經濟反彈
截至去年底，光大控股旗下基金的資產管理總規模（AUM）約1654億元，按年下降18.5%。光大控股解釋，AUM受累人民幣匯率下降、二級市場基金出現贖回及資產淨值下降，以及部分基金到期所帶來的AUM減少。期內集團客戶合約收入8.43億元，按年增28%，但投資虧損約58.86億元，2021年則錄投資收益為43.15億元，未實現投資損失約86.34億元，主要原因包括，在基金管理業務中的一級市場投資未實現損失47.38億元；二級市場投資受到市場價格下跌影響。
光大控股預計，上半年全球經濟運行仍將延續低迷表現，更可能出現需求和產出的進一步萎縮。不過，伴隨各國貨幣政策陸續迎來拐點，帶動經濟在下半年呈現一定反彈。
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