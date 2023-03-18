光控盈轉虧74億 基金資管規模降19%

料下半年經濟反彈

截至去年底，光大控股旗下基金的資產管理總規模（AUM）約1654億元，按年下降18.5%。光大控股解釋，AUM受累人民幣匯率下降、二級市場基金出現贖回及資產淨值下降，以及部分基金到期所帶來的AUM減少。期內集團客戶合約收入8.43億元，按年增28%，但投資虧損約58.86億元，2021年則錄投資收益為43.15億元，未實現投資損失約86.34億元，主要原因包括，在基金管理業務中的一級市場投資未實現損失47.38億元；二級市場投資受到市場價格下跌影響。

光大控股預計，上半年全球經濟運行仍將延續低迷表現，更可能出現需求和產出的進一步萎縮。不過，伴隨各國貨幣政策陸續迎來拐點，帶動經濟在下半年呈現一定反彈。