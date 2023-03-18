煤氣多賺5%遜預期 暫不考慮復派紅股

黃維義於去年中煤氣股東會上向股東宣稱，當業績回升時會再考慮恢復派送紅股，但他昨日稱，每年盈利要有複式增長才考慮派發紅股，要有複式增長，除非年年加價，相信市民亦不願見到，因此暫未考慮派發紅股。他又指，過去數年所有企業受疫情影響，現金流出現壓力，中華煤氣亦不能獨善其身，加上集團正發展其他業務如再生能源業務，未來要資金投資，但有信心新投資項目帶來的回報，股東會更滿意。

面對人才流失 稱「盡力招聘」

去年本港煤氣銷售量約273.98億兆焦耳，按年跌1%，截至2022年底客戶數目199.5萬戶，按年增30145戶或約2%。黃維義表示，去年8月起加價4.4%，預計今年將帶來3.2億元收入，隨着本港從疫情復常，預料今年售氣量可增加1%。

俄烏戰爭令能源價格上升，黃維義回應，煤氣2006年與澳洲簽署天然氣供氣合約，有25年照付不議的價格，並將氣價鎖定在相當於油價每桶25美元水平，所以氣價穩定，過去多年有關合約為香港煤氣客戶節省200億元燃料費。內地方面，營運總裁（內地公用業務）紀偉毅稱，去年天然氣價格波動，相信今年整體較穩定。

近年氫能發展成為熱門話題，集團策略及創新總監暨商務總監（香港公用業務）馮文傑透露，一年前已與兩家巴士公司就使用氫氣洽商，進展良好，集團於大埔廠房已設有氫能設施，未來也需購置設備及進行設施改裝，預期2024年會有應用煤氣公司供氫的氫能巴士在道路上行駛。被問及香港面對人才流失問題，黃維義承認，煤氣也面對此問題，但會盡力在招聘方面彌補人才流失，例如增加在大學的招聘名額，他強調，作為公共事業，煤氣不會因人才問題令服務質素及安全質素下降。