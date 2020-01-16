科網領恒指彈314點 成交1649億增48%

文心一言效應 百度大升14%

科網股表現突出，百度（9888）周四公布「文心一言」，股價下跌後，股價昨報復式反彈，曾高見146元，收市報142.2元，升13.67%，成交額逾46億元，刺激其他科網股做好，恒生科技指數升4.4%，至3979.8點。南向資金昨日淨買入22.5億元，也追捧騰訊控股（0700），來自上海的港股通淨買入5.26億元；來自深圳的「北水」分別淨買入騰訊控股和美團（3690）金額涉11.83億元及2.09億元。

資深證券分析師彭偉新料內地在固定投資「出擊」，或進一步放寬樓市措施，以彌補工業生產受歐美經濟的影響等。他又指，另一利好信號為美國下周議息或僅加0.25厘，而且4月聯儲局沒有議息會議，故恒指第二個阻力位料為20,200點。

長和系派成績表後，長實集團（1113）曾重挫6.5%，低見45.6元，逆市收報47.5元，下滑2.66%。瑞銀發表報告，預期該集團近期股價將跑輸大市，因富時全球房地產指數在6月初檢討時或因不符入選要求而遭該指數剔出，若成事的話，估計流出約8700萬美元（約6.83億港元）資金，對該股股價構成利淡因素。該行維持長實「中性」評級及目標價47.9元。不過，另一證券商海通國際給予「跑贏大市」評級，目標價提升約5.7%，至70.9元。

長實公布業績後逆市跌2.66%

至於長江和記（0001）獲多家證券商維持「買入」評級，摩根大通把目標價由84元調低至69元，但股份回購潛在可能性增加，加上沃達豐與3英國尋求合併消息等為股價提供動力，而花旗亦將長和目標價由76.5元降至74.5元，惟股價較每股資產淨值折讓達60%，估值並不昂貴。長和股價先跌後升，收48.8元，升1.8%。