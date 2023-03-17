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耶倫：為受困銀行推新貸款計劃

【明報專訊】美國財長耶倫昨出席參議院金融委員會聽證會，強調美國銀行體系依然穩健，美國人存款仍然安全。為支援受困銀行提款激增問題，美聯儲為這些銀行制定一項新的貸款計劃，耶倫稱該計劃將為銀行系統「提供額外支援」，有助於金融機構滿足所有存戶需求。美國地區銀行股午夜前回升，推動標普500指數升約1%。

美利率期貨市場罕見熔斷

美國矽谷銀行等相繼倒閉，引發市場對銀行業的憂慮。由於銀行業動盪對經濟影響的不確定性增加，高盛將未來12個月美國經濟衰退的概率，由25%上調至35%。交易員下調加息預期，美國利率期貨市場更發生罕見熔斷，周三交易曾短暫停止，這影響到與擔保隔夜融資利率（SOFR）相關的6月、7月和8月期貨，以及8月和9月的聯邦基金利率期貨。

美國國債的買賣價差（bid-ask spreads）在整個曲線上增加，是債市波動性飈升、市場深度變薄和流動性減少的迹象。摩通策略師指出，在極端動盪的情况下，流動性受到嚴重損害，實際上市場深度仍處於2020年3月以來最低水平。

美國債息近期趨於波動，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率周三曾低見3.7厘，為9月中以來低位，昨回升至4厘以上。不過長債孳息率下滑，美國10年期國債孳息率回落至3.4厘，納指午夜前升2%。數據顯示，美國就業市場持續強勁，上周申領失業救濟人數創7月以來最大跌幅，抵消了此前一周的大部分增長。在截至3月11日當周，美國首次申領失業救濟人數減少2萬人，總數降至19.2萬人。

（綜合報道）

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