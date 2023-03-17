歐央行維持加息半厘抗通脹

料加息限制經濟升幅

歐洲央行的議息聲明表示，歐元區銀行業具有韌性，擁有強大的資本和流動性，而且央行的政策工具齊備，可在必要時為歐元區金融體系提供流動性支援。

歐央行強調，正密切關注當前的市場緊張形勢，並隨時準備在必要時作出反應，以維護歐元區的物價及金融穩定。不過由於不確定性上升，央行未來的貨幣政策制定，將更依賴經濟數據變化。該央行又指最新經濟預測是在金融市場轉趨緊張前完成，這些轉變為評估增添不確定性。由於能源價格升幅減少，歐洲央行將2023年的平均通脹率預測，由6.3%下調至5.3%；2024年通脹率預測，由3.4%下調至2.9%，而2025年預測則下調至2.1%。

受惠於能源成本回落等因素，歐洲央行把2023年GDP增長預期由0.5%上調至1%，但將2024年GDP增長預期由1.9%下調至1.6%，而2025年的增長預期亦由1.8%下調至1.6%。歐洲央行指出，隨着加息的影響逐漸顯現，將限制明、後兩年的經濟升幅。

（綜合報道）

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