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歐央行維持加息半厘抗通脹

【明報專訊】瑞信危機恐威脅歐洲銀行業穩健，令交易員押注歐洲放慢加息，不過由於歐洲央行預期通脹仍將長時間內保持在較高水平，因此仍按原訂規劃，繼續以半厘的幅度加息，將主要再融資利率上調至3.5厘、邊際貸款利率上調至3.75厘，而隔夜存款利率則上調至3厘。

料加息限制經濟升幅

歐洲央行的議息聲明表示，歐元區銀行業具有韌性，擁有強大的資本和流動性，而且央行的政策工具齊備，可在必要時為歐元區金融體系提供流動性支援。

歐央行強調，正密切關注當前的市場緊張形勢，並隨時準備在必要時作出反應，以維護歐元區的物價及金融穩定。不過由於不確定性上升，央行未來的貨幣政策制定，將更依賴經濟數據變化。該央行又指最新經濟預測是在金融市場轉趨緊張前完成，這些轉變為評估增添不確定性。由於能源價格升幅減少，歐洲央行將2023年的平均通脹率預測，由6.3%下調至5.3%；2024年通脹率預測，由3.4%下調至2.9%，而2025年預測則下調至2.1%。

受惠於能源成本回落等因素，歐洲央行把2023年GDP增長預期由0.5%上調至1%，但將2024年GDP增長預期由1.9%下調至1.6%，而2025年的增長預期亦由1.8%下調至1.6%。歐洲央行指出，隨着加息的影響逐漸顯現，將限制明、後兩年的經濟升幅。

（綜合報道）

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