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買北海道度假村 回報可達5厘

【明報專訊】踏入3月仍有不少市民到日本滑雪，其中北海道二世古屬全球旅客熱門之選，每年滑雪季節預訂食宿更是手快有手慢無。若在當地有自己物業就不用搶酒店，好好享受假期。由瑰麗酒店集團旗下、新世界酒店及度假村管理推售的二世古度假村New World La Plume Niseko Resort，將於2024年正式開業。度假村坐落於日本北海道二世古中心，價格介乎403萬至5353萬港元，預計租金回報率可達5厘。

隨着2022年10月日本解除邊境管制、恢復外國人觀光旅遊及2022年初以來的日圓貶值，據realestate.co.jp數據，搜尋2022年租屋、買樓瀏覽次數與詢問度都顯著增長。2022年與2021年相比，買樓詢問度大幅增加61%。

二世古新盤提供機票 港買家可實地考察

根據北海道旅遊局的數據顯示，直至2022年，二世古的旅客數目每年錄得20%的增幅，其可持續發展是推動當地旅遊業發展的重大潛力。二世古擁有豐富的自然資源，羊蹄山亦是自然及攀山愛好者的熱門景點之一。New World La Plume Niseko Resort提供219間單位及5幢獨立別墅。大部分客房面向羊蹄山，房型由開放式單位到一至四房單位都有，面積介乎39平方米（約420平方呎）至332平方米（約3500平方呎）， 當中包括6間頂層套房。除了49間開放式單位外，其餘170間房型均設獨立私人溫泉區，相信是為滿足投資者及遊客的喜好及需要。

度假村預計將於2024年竣工。利斯蘇富比國際房地產銷售經理真喜志健太（圖二）表示，「二世古除了是旅遊景點外，更是日本近年新興的投資熱點。度假村主力針對海外買家，項目價格介乎403萬至5353萬港元，不但提供來回機票予香港買家實地考察，並提供彈性的付款辦法。一般在日本購買物業，在付10%首期後，需在第二階段付清其餘九成金額，而New World La Plume Niseko Resort則提供彈性付款期，買家可分5個階段付款，分別繳交一成至三成費用，讓買家輕鬆安排資金周轉。事實上，日本發展完善的交通網絡，使香港及其他亞洲城市只須短時間便可抵達二世古。憑藉美麗的風景及潮流文化，日本被視為最受香港及世界各地遊客歡迎的度假勝地之一。隨着日本重新開關，世界各地的遊客陸續回流，加上日圓貶值，對日本的房地產市場影響甚大。日圓貶值令日本的物業價格變得相宜，同時提升買家的購買力，令更多人意識到日本房地產的價值。」另外項目可以自用，租金回報預料可達5厘。度假村內設備有游泳池、健身室、室內及室外溫泉及兒童室的遊樂設施等，而獨立別墅的住客則可在私人花園享受室外溫泉。海外買家可購買和擁有該物業100%的業權。

彈性付款辦法 可分5個階段付款

作為香港投資者當然想趁日圓下跌入市，星展財資市場部環球市場策略師李若凡表示，美元兌日圓去年10月觸及1990年以來高位151.95之後，反覆下跌，並一度累計下跌16.3%，至去年5月以來最低的127.23。事實上，去年以來主導日圓走勢的因素主要有兩個：第一是美國和日本之間的息差；第二是日本的貿易逆差。踏入去年第四季，隨着美國通脹率見頂回落，同時美國聯儲局放慢加息步伐，美國國債收益率及美元指數顯著下跌。其中，10年期美債收益率一度較去年10月份的高位回落100個基點。相反，日本央行意外地在去年12月會議上調10年期日債收益率上限。因此，10年期美國和日本國債收益率差距，由10月底最大的399個基點，收窄至2月初最小的290個基點。息差的顯著收窄，支持日圓大幅反彈。除此之外，美油價格相比去年3月初高位回落超過40%。這幫助日本收窄貿易逆差。這增添了日圓的上行動力。

日圓貶值提升海外買家購買力 日物業相對抵買

不過，美國方面，近期公布的一系列經濟數據包括1月CPI、PPI和零售銷售，以及2月PMI和密歇根大學消費者一年期通脹預期，皆優於預期，且聯儲局官員不斷釋放鷹派訊號，包括表示將加息至比預期更高的水平，甚至考慮3月加息50個基點，市場明顯調整對聯儲局2023年的利率預期。因此，美國和日本10年期國債收益率差距，從290個基點重新擴大至355個基點。這增添日圓的下行壓力。

李若凡預期，日圓短線受壓，中長期反彈，因聯儲局終將暫停加息，因為高利率打擊經濟及通脹率進一步回落，而日本央行則終將進一步調整超寬鬆貨幣政策，因日本債券市場依然無法正常運作，例如9年期日債收益率高於10年期，而且日本通脹率已經上漲至逾41年新高。綜觀經濟師分析，投資日本物業要趁日圓偏軟之時。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]

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