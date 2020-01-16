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2023年3月17日星期五
譚新強 中環新譚
投資策略
飛揚2期均呎1.25萬 低去年1期17% 首批88伙望鄰盤外牆佔三成 一房307萬起
平買地後開低價 求貨如輪轉
瑜一1B最快明加推 4房擬招標
規劃署不反對九展改建3幢商廈
凱施餅店西區美孚兩舖共6900萬沽
加拿大移民回流客 千萬購天晉兩房戶
長和系「回歸」港 披露兩年300億買地 頻售海外物業 李澤鉅：投資都係睇回報
長和盈利增9.5% 料外圍因素影響今年業績
長實多賺2% 已確認物業銷售收益跌43%
李澤鉅對枱上束花敏感 頻打噴嚏需高層「救駕」
大聯盟批TVB公布直播後發盈警 稱令股民「坐艇」 昨股價再挫28%
平保看好銀保 料對新業務價值貢獻大
貝萊德CEO：通脹高企料持續 儲局續加息
瑞信危機擴散 港股3個月低 險企急跌 恒指挫近2%
港分行總資產近1400億 金管密切留意
匯豐英CEO：5小時查數確認收購
國泰2月載客量 按年飈近35倍
領展供股權末日 價飈三成 過去6日合計轉手比例22%
中信國際電訊純利升11%
港華智慧能源退股上海燃氣
閱文去年經調整純利升一成 收入跌
瑞信向瑞士央行借4244億 加強流動性 另斥255億回購債券增信心
歐央行維持加息半厘抗通脹
耶倫：為受困銀行推新貸款計劃
張兆聰：長實擁淨現金 穩中求勝之選
方保僑：人工智能有監管需要
植耀輝：下周美議息 港股冇運行
技術取勝：華電或3至3.5元上落
盧駿匡：恒指正處頭肩底右肩
劉思明：流動性偏緊 股巿易跌難升
周顯：瑞信如爆煲 大鑊過矽銀
譚新強：又一次銀行危機？ 或要請ChatGPT重新設計金融系統了！
湯文亮：瑞士政府 害了瑞信
買北海道度假村 回報可達5厘
譚新強：又一次銀行危機？ 或要請ChatGPT重新設計金融系統了！
【明報專訊】上周實在太忙，需要招呼多位很久沒有來港的親友，所以脫稿，在此致歉。上周亦參加了朋友女兒的低調世紀婚宴，祝賀新人百年好合，永結同心。
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