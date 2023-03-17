中信國際電訊純利升11%

CEO辭任本月31日生效

該集團又表示，蔡大為將辭任執行董事兼行政總裁，並不再擔任董事會財務委員會成員，以專注於其他事務，於本月31日生效，為相隔約3年再更換CEO。蔡大為是於2020年2月獲委任。該公司又表示，正物色合適人選出任行政總裁，於委任新行政總裁前，公司的管理層團隊將繼續監督公司及其附屬公司業務及營運的日常管理。

年內，電信服務收入按年升11.7％至88.3億元， 主要得益於國際電信業務收入及互聯網業務收入增長所致；銷售移動手機及設備收入按年跌19％至12.8億元。截至去年底，移動用戶數按年減少4.6％至55.4萬戶，受澳門旅客減少及互聯網用戶均須實名註冊影響，預付費用戶按年減少37.6％至11.1萬戶。中信國際電訊於去年底取得澳門5G牌照並推出5G服務，截至去年底5G上客量約6.2萬戶，佔移動用戶量約11.2％。