經濟

國泰2月載客量 按年飈近35倍

【明報專訊】上月航運恢復勢頭持續。國泰航空（0293）昨日公布2月的客貨運數據。載客量按年大升34.6倍至111.47萬人次，收入乘客千米數按年升47.2倍，載客率按年升38.6個百分點至86.2%。首兩個月載客量升37.4倍至214.67萬人次，載客率升43.1個百分點至86.5%。顧客及商務總裁劉凱詩表示，農曆新年後的載客人數進一步增長，上月載客量突破110萬人次，平均每日接載近4萬人次，客運力按月升6%，並恢復來回溫州的航班。

載客量逾111萬人次

貨運方面，月內貨物運載量按年升59.6%至10.4萬公噸，因去年同期受限於嚴格的機組人員檢疫措施，貨運運力大幅下降。貨物收入噸千米數升1.5倍，載貨率跌13.7個百分點至66.7%，貨運力升2.1倍。劉凱詩表示，月內載貨量按月升9%，反映農曆新年假期後貨運需求逐步回復。由美洲、歐洲、東北亞及西南太平洋出口的貨運需求持續穩健，其中特殊運送方案「國泰—鮮貨運送」及「國泰─醫藥品運送」表現尤為理想。

劉表示國泰3月客運力將能回復至疫前五成水平，航點數超過70個。她又表示，北京首都國際機場國泰航空貴賓室最近重開，而部分來回北京的國泰航班亦將於本月26日起恢復頭等客艙服務。此外，洛杉磯航線部分航班亦會於同日起恢復頭等客艙服務。

相關字詞﹕載客量 航點 貨運 客運力 國泰

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