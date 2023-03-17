國泰2月載客量 按年飈近35倍

載客量逾111萬人次

貨運方面，月內貨物運載量按年升59.6%至10.4萬公噸，因去年同期受限於嚴格的機組人員檢疫措施，貨運運力大幅下降。貨物收入噸千米數升1.5倍，載貨率跌13.7個百分點至66.7%，貨運力升2.1倍。劉凱詩表示，月內載貨量按月升9%，反映農曆新年假期後貨運需求逐步回復。由美洲、歐洲、東北亞及西南太平洋出口的貨運需求持續穩健，其中特殊運送方案「國泰—鮮貨運送」及「國泰─醫藥品運送」表現尤為理想。

劉表示國泰3月客運力將能回復至疫前五成水平，航點數超過70個。她又表示，北京首都國際機場國泰航空貴賓室最近重開，而部分來回北京的國泰航班亦將於本月26日起恢復頭等客艙服務。此外，洛杉磯航線部分航班亦會於同日起恢復頭等客艙服務。