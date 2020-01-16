經濟

匯豐英CEO：5小時查數確認收購

【明報專訊】匯控（0005）旗下的匯豐英國時間周一早上公布，以1英鎊收購矽谷銀行（SVB）（美：SIVB）英國子公司，匯豐英國行政總裁Ian Stuart接受CNBC訪問時表示，他在上周五時不相信自已會在短短數天內收購另一間銀行，在當地時間周一凌晨確定收購。雖然周日只有5小時進行盡職審查，但他指認為矽谷銀行不存在「黑洞」，收購是一個「絕佳的機會」。

稱收購英矽銀是「絕佳機會」

Ian Stuart指出，英國矽谷銀行經營良好，擁有優秀的員工和優質的產品。在回應收購是否一場賭博，他認為這是一個明智的做法，除了幫助該行加快實現戰略計劃兩至三年，也沒有要求政府提供支持，或其他額外的幫助。

問及收購過程時，Ian Stuart表示，截至上周五，他絕不相信他們會在兩三天內收購另一間銀行。該行在上周六上午接觸英倫銀行表達提出幫助，當時他們只是嘗試給予任何可以提供的幫助。上周末有多家機構亦在評估收購英國矽谷銀行，Ian Stuart指周日該行進行了多輪會議，截至周一凌晨才確定獲得英國矽谷銀行。

匯控亞太區聯席行政總裁廖宜建則在LinkedIn發文，指是次收購為該行帶來超過3000名來自互聯網消費、清潔技術、生命科學、軟件、硬件和投資者社區等領域客戶。他指該行可以很好條件下，獲得高質量客戶和有才華的員工，是一個難得的機會。

上 / 下一篇新聞

飛揚2期均呎1.25萬 低去年1期17% 首批88伙望鄰盤外牆佔三成 一房307萬起
飛揚2期均呎1.25萬 低去年1期17% 首批88伙望鄰盤外牆佔三成 一房307萬起
平買地後開低價 求貨如輪轉
平買地後開低價 求貨如輪轉
瑜一1B最快明加推 4房擬招標
瑜一1B最快明加推 4房擬招標
規劃署不反對九展改建3幢商廈
規劃署不反對九展改建3幢商廈
凱施餅店西區美孚兩舖共6900萬沽
凱施餅店西區美孚兩舖共6900萬沽
加拿大移民回流客 千萬購天晉兩房戶
加拿大移民回流客 千萬購天晉兩房戶
長和系「回歸」港 披露兩年300億買地 頻售海外物業 李澤鉅：投資都係睇回報
長和系「回歸」港 披露兩年300億買地 頻售海外物業 李澤鉅：投資都係睇回報
長和盈利增9.5% 料外圍因素影響今年業績
長和盈利增9.5% 料外圍因素影響今年業績
長實多賺2% 已確認物業銷售收益跌43%
長實多賺2% 已確認物業銷售收益跌43%
李澤鉅對枱上束花敏感 頻打噴嚏需高層「救駕」
李澤鉅對枱上束花敏感 頻打噴嚏需高層「救駕」
大聯盟批TVB公布直播後發盈警 稱令股民「坐艇」 昨股價再挫28%
大聯盟批TVB公布直播後發盈警 稱令股民「坐艇」 昨股價再挫28%
平保看好銀保 料對新業務價值貢獻大
平保看好銀保 料對新業務價值貢獻大
貝萊德CEO：通脹高企料持續 儲局續加息
貝萊德CEO：通脹高企料持續 儲局續加息
瑞信危機擴散 港股3個月低 險企急跌 恒指挫近2%
瑞信危機擴散 港股3個月低 險企急跌 恒指挫近2%
港分行總資產近1400億 金管密切留意
港分行總資產近1400億 金管密切留意
國泰2月載客量 按年飈近35倍
國泰2月載客量 按年飈近35倍
領展供股權末日 價飈三成 過去6日合計轉手比例22%
領展供股權末日 價飈三成 過去6日合計轉手比例22%
中信國際電訊純利升11%
中信國際電訊純利升11%
港華智慧能源退股上海燃氣
港華智慧能源退股上海燃氣
閱文去年經調整純利升一成 收入跌
閱文去年經調整純利升一成 收入跌
瑞信向瑞士央行借4244億 加強流動性 另斥255億回購債券增信心
瑞信向瑞士央行借4244億 加強流動性 另斥255億回購債券增信心
歐央行維持加息半厘抗通脹
歐央行維持加息半厘抗通脹
耶倫：為受困銀行推新貸款計劃
耶倫：為受困銀行推新貸款計劃
張兆聰：長實擁淨現金 穩中求勝之選
張兆聰：長實擁淨現金 穩中求勝之選
方保僑：人工智能有監管需要
方保僑：人工智能有監管需要
植耀輝：下周美議息 港股冇運行
植耀輝：下周美議息 港股冇運行
技術取勝：華電或3至3.5元上落
技術取勝：華電或3至3.5元上落
盧駿匡：恒指正處頭肩底右肩
盧駿匡：恒指正處頭肩底右肩
劉思明：流動性偏緊 股巿易跌難升
劉思明：流動性偏緊 股巿易跌難升
周顯：瑞信如爆煲 大鑊過矽銀
周顯：瑞信如爆煲 大鑊過矽銀
譚新強：又一次銀行危機？ 或要請ChatGPT重新設計金融系統了！
譚新強：又一次銀行危機？ 或要請ChatGPT重新設計金融系統了！
湯文亮：瑞士政府 害了瑞信
湯文亮：瑞士政府 害了瑞信
買北海道度假村 回報可達5厘
買北海道度假村 回報可達5厘