匯豐英CEO：5小時查數確認收購

稱收購英矽銀是「絕佳機會」

Ian Stuart指出，英國矽谷銀行經營良好，擁有優秀的員工和優質的產品。在回應收購是否一場賭博，他認為這是一個明智的做法，除了幫助該行加快實現戰略計劃兩至三年，也沒有要求政府提供支持，或其他額外的幫助。

問及收購過程時，Ian Stuart表示，截至上周五，他絕不相信他們會在兩三天內收購另一間銀行。該行在上周六上午接觸英倫銀行表達提出幫助，當時他們只是嘗試給予任何可以提供的幫助。上周末有多家機構亦在評估收購英國矽谷銀行，Ian Stuart指周日該行進行了多輪會議，截至周一凌晨才確定獲得英國矽谷銀行。

匯控亞太區聯席行政總裁廖宜建則在LinkedIn發文，指是次收購為該行帶來超過3000名來自互聯網消費、清潔技術、生命科學、軟件、硬件和投資者社區等領域客戶。他指該行可以很好條件下，獲得高質量客戶和有才華的員工，是一個難得的機會。