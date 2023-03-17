經濟

港分行總資產近1400億 金管密切留意

【明報專訊】瑞信（美：CS）在本港為持牌銀行，活躍於私人銀行和投資銀行業務。對於瑞信出現流動性危機會否波及本港金融體系，金管局表示，一般不評論個別在港營運金融機構的事宜。就近期不同地區的金融市場出現波動，當局一直密切留意情况發展，並一如既往與海外相關監管機構保持緊密聯繫。證監會亦表示現正密切監察有關情况，評估對香港市場影響，並就此事一直與其他監管機構和港交所密切溝通。

證監評估影響

根據披露文件，截至去年6月底，瑞信香港分行擁有1389.57億元總資產，客戶貸款和存款分別為465.25億和953.58億元，去年上半年除稅前虧損4812萬元。另外，瑞信也是衍生工具市場的活躍參與者，DB power數據顯示，截至周三（15日）其發行牛熊證達347隻，而窩輪有283隻，以發行量名列第九位。而總成交額則名列第五，若母公司出現類似雷曼兄弟的倒閉事件，相關衍生工具產品會被停牌。

此外，彭博社引述瑞信內部備忘錄指，亞太區多名管理層近日跳船，包括亞太區聯席股票主管兼日本股票主管Nick Silver、亞太區股票銷售主管Jonathan Jenkins，南亞區股票主管兼泰國業務經理Chris Prasertsintanah亦決定辭職。

相關字詞﹕瑞信 證監會 金管局

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