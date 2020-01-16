經濟

長和系「回歸」港 披露兩年300億買地 頻售海外物業 李澤鉅：投資都係睇回報

【明報專訊】長和系近年多次被指「撤資」，不過旗下長實（1113）昨於業績內特別提到2021至22年度斥300億元，在港投四幅地皮及兩個重建項目。長和（0001）主席李澤鉅昨被問到出售倫敦物業等海外項目，又斥巨資投港地，投資重心是否重回香港時，他重申長和系作為跨國企業，「投資最後都係睇回報、選擇」，並謂只要有高回報優質資產，「集團喺邊度賣樓唔重要，最緊要錢返嚟公司！」

明報記者 方楚茵

李澤鉅多次重申，長和系核心是財務紀律，現金流充裕，有條件應對市場變化及波動，不只做單一業務，而有許多選擇，可針對不同地方、業務、經濟周期，「香港人叫識走位，靈活咁將資本放喺唔同資產」。他稱，本港樓市競爭激烈時，沒有在高位買太多物業，三年多前改去倫敦收購5 Broadgate物業，投資回報率高達45%，現時集團平均土儲成本非常低，擁有好的競爭力。

談官地流標 「估價要跟返出價」

談到近期多幅官地流標，身兼長實主席的李澤鉅重申「回報合理，自然就會買地」，但流標就是「買家出價……同賣方嘅估價唔同」，「overtime（隨時間推移）估價要跟返出價」。他指出，長實「唔會志在必得，買唔到好多時係塞翁失馬，不會盲目出價」。

問到長實旗下屯門飛揚昨投下「深水炸彈價」，折實平均呎價1.25萬元，李澤鉅笑言：「我哋不嬲貼市」，市民一直想樓價可以負擔（affordable），今次大部分單位均在400萬元以下。他說長實「最鍾意貨如輪轉」，「既然買到平地，點解唔賣平啲？」至於長和在青衣聯合船塢申建逾1.5萬伙一事，他認為可以給予香港人一個好選擇。

談及香港前景時，李澤鉅指：「香港呢幾年辛苦咗，但有信心在國家支持下香港始終是國際金融中心，在貿易、航運等都有優勢」，香港人永遠幫到國家作為與外國的「橋樑」角色不會失去，因此對香港繁榮穩定有信心。

指通脹對基建或是好消息

在香港發展同時，長和系的基建、電訊業務遍佈世界，李澤鉅表示，通脹影響下，要分開幾個角度去看。如電訊業就純粹是成本增加，但基建行業有些特別，尤其是水、電、天然氣等公用事業，一般都有實質准許回報機制，這些受規管行業的資產價值是隨通脹上調，與成本齊上，不是單單跟隨營業額上升，當處於高通脹時，有關業務盈利提升不會於當年即時展現，而是於未來幾十年體現出來，所以通脹對基建行業可能是好消息。

副董事總經理甘慶林補充，旗下經營的受規管行業都與當地政府訂有利潤細則，由於通脹增加成本，有關機制同樣容許經營者因為通脹而增加收入。

相關字詞﹕流標 樓市 甘慶林 李澤鉅 長實 撤資 長和

上 / 下一篇新聞

飛揚2期均呎1.25萬 低去年1期17% 首批88伙望鄰盤外牆佔三成 一房307萬起
飛揚2期均呎1.25萬 低去年1期17% 首批88伙望鄰盤外牆佔三成 一房307萬起
平買地後開低價 求貨如輪轉
平買地後開低價 求貨如輪轉
瑜一1B最快明加推 4房擬招標
瑜一1B最快明加推 4房擬招標
規劃署不反對九展改建3幢商廈
規劃署不反對九展改建3幢商廈
凱施餅店西區美孚兩舖共6900萬沽
凱施餅店西區美孚兩舖共6900萬沽
加拿大移民回流客 千萬購天晉兩房戶
加拿大移民回流客 千萬購天晉兩房戶
長和盈利增9.5% 料外圍因素影響今年業績
長和盈利增9.5% 料外圍因素影響今年業績
長實多賺2% 已確認物業銷售收益跌43%
長實多賺2% 已確認物業銷售收益跌43%
李澤鉅對枱上束花敏感 頻打噴嚏需高層「救駕」
李澤鉅對枱上束花敏感 頻打噴嚏需高層「救駕」
大聯盟批TVB公布直播後發盈警 稱令股民「坐艇」 昨股價再挫28%
大聯盟批TVB公布直播後發盈警 稱令股民「坐艇」 昨股價再挫28%
平保看好銀保 料對新業務價值貢獻大
平保看好銀保 料對新業務價值貢獻大
貝萊德CEO：通脹高企料持續 儲局續加息
貝萊德CEO：通脹高企料持續 儲局續加息
瑞信危機擴散 港股3個月低 險企急跌 恒指挫近2%
瑞信危機擴散 港股3個月低 險企急跌 恒指挫近2%
港分行總資產近1400億 金管密切留意
港分行總資產近1400億 金管密切留意
匯豐英CEO：5小時查數確認收購
匯豐英CEO：5小時查數確認收購
國泰2月載客量 按年飈近35倍
國泰2月載客量 按年飈近35倍
領展供股權末日 價飈三成 過去6日合計轉手比例22%
領展供股權末日 價飈三成 過去6日合計轉手比例22%
中信國際電訊純利升11%
中信國際電訊純利升11%
港華智慧能源退股上海燃氣
港華智慧能源退股上海燃氣
閱文去年經調整純利升一成 收入跌
閱文去年經調整純利升一成 收入跌
瑞信向瑞士央行借4244億 加強流動性 另斥255億回購債券增信心
瑞信向瑞士央行借4244億 加強流動性 另斥255億回購債券增信心
歐央行維持加息半厘抗通脹
歐央行維持加息半厘抗通脹
耶倫：為受困銀行推新貸款計劃
耶倫：為受困銀行推新貸款計劃
張兆聰：長實擁淨現金 穩中求勝之選
張兆聰：長實擁淨現金 穩中求勝之選
方保僑：人工智能有監管需要
方保僑：人工智能有監管需要
植耀輝：下周美議息 港股冇運行
植耀輝：下周美議息 港股冇運行
技術取勝：華電或3至3.5元上落
技術取勝：華電或3至3.5元上落
盧駿匡：恒指正處頭肩底右肩
盧駿匡：恒指正處頭肩底右肩
劉思明：流動性偏緊 股巿易跌難升
劉思明：流動性偏緊 股巿易跌難升
周顯：瑞信如爆煲 大鑊過矽銀
周顯：瑞信如爆煲 大鑊過矽銀
譚新強：又一次銀行危機？ 或要請ChatGPT重新設計金融系統了！
譚新強：又一次銀行危機？ 或要請ChatGPT重新設計金融系統了！
湯文亮：瑞士政府 害了瑞信
湯文亮：瑞士政府 害了瑞信
買北海道度假村 回報可達5厘
買北海道度假村 回報可達5厘