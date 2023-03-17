凱施餅店西區美孚兩舖共6900萬沽

晨曦會899萬購九龍灣工廈

此外，提供福音戒毒的香港晨曦會趁樓市氣氛轉好「換貨」，該會日前以6200萬元放售現有深水埗鴨寮街、5000方呎的總辦事處之際，同步亦以899萬元購入九龍灣工廈，料為出售總辦事處作部署。資料顯示，九龍灣宏照道工廈寶隆中心8樓14室，面積1798方呎，本月初以899萬元易手，呎價5000元，登記買家為香港晨曦會有限公司。原業主1989年9月199.8萬元購入，持貨33年帳面獲利699.2萬元。另由施羅德基金持有的荃灣有線電視大樓車位，首批10個車位全數沽清，套現2120萬元。中原（工商舖）董事總經理潘志明稱，基金趁勢加碼推出餘貨21個車位。

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