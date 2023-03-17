規劃署不反對九展改建3幢商廈

【明報專訊】億京及資本策略（0497）2021年斥資逾百億元向合和購入九龍灣國際展貿中心後，隨即向城規會申請重建為3幢商廈及工業展覽館，涉約177.47萬方呎，與現有總樓面相同。城規會今日將審理有關申請，規劃署認為改劃與周邊發展沒有不相容，亦沒有對視覺、交通及通風等帶來負面影響，不反對其申請，料可獲批。資料顯示，億京等擬以不多於地積比約7.4倍發展，興建3幢樓高23至25層高商廈，建築物高度限制由現時的100米（主水平基準以上，下同），放寬40%至最高140米，按地契顯示，項目將設12.15萬方呎「與展覽/與貿易有關用途的工業展覽館」，並將提供664個車位。
外資基金ESR及華懋去年7月以52.57億元、每方呎樓面地價3539元投得的葵涌物流地，向城規會申放寬高限，擬由40米增至48米，建1座7層高（另設2層地庫）的物流中心及公眾停車場，總樓面涉約148.5萬方呎。據規劃署文件顯示，放寬高限後不會對周邊環境的視覺及通風構成負面影響，另項目將提供垂直綠化等，提升視覺欣賞價值，規劃署不反對方案，料今日可獲城規會批准。
中建客家圍南建千伙 料獲開綠燈
另中建企業許世勳家族等持有的上水客家圍以南地皮，擬建969個住宅單位，並提供100個安老院舍牀位，並包括一級歷史建築物「愛園別墅」，總樓面達141.13萬方呎。規劃署最新公布，原則上不反對申請。