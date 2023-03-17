規劃署不反對九展改建3幢商廈

外資基金ESR及華懋去年7月以52.57億元、每方呎樓面地價3539元投得的葵涌物流地，向城規會申放寬高限，擬由40米增至48米，建1座7層高（另設2層地庫）的物流中心及公眾停車場，總樓面涉約148.5萬方呎。據規劃署文件顯示，放寬高限後不會對周邊環境的視覺及通風構成負面影響，另項目將提供垂直綠化等，提升視覺欣賞價值，規劃署不反對方案，料今日可獲城規會批准。

中建客家圍南建千伙 料獲開綠燈

另中建企業許世勳家族等持有的上水客家圍以南地皮，擬建969個住宅單位，並提供100個安老院舍牀位，並包括一級歷史建築物「愛園別墅」，總樓面達141.13萬方呎。規劃署最新公布，原則上不反對申請。

[香港地產]