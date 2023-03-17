平買地後開低價 求貨如輪轉

1期9個月僅沽238伙

此外，飛揚1期去年6月推出首批80伙，當時正值第五波疫情大爆發後，市場亦受美國加息潮影響，首批折實均呎逾1.5萬元，卻遠高於同區2020年OMA BY THE SEA首批折實均呎約1.25萬元約兩成，令1期銷情慢熱，至今僅售出238伙或約六成單位，套現約13億元。同期，新地屯門兆康NOVO LAND去年7月首度登場，首批折實均呎13,188元，較飛揚1期低逾一成，成功搶吸購買力。新地其後以相若價錢連推3期，8個月間連沽2238伙，佔3期單位總數2353伙約95%，套現137億元。

長實執行董事趙國雄指，集團一向希望貨如輪轉，近期幸好購入了一至兩幅平價地，增強貨如輪轉信心。他又預計，今年全年樓價有10%上落，亦希望盡量保持這個幅度，因過大的樓價升幅對發展商買地沒有好處，故發展商都希望樓市可以平穩發展。

不過，通關後本港首季樓價已由低谷明顯反彈。戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明稱，各類型樓價首季已見明顯升幅，個別屋苑更現「小V形反彈」，當中代表細價盤市場的沙田第一城呎價按季攀升20%；而代表中價市場的太古城按季亦錄得11.3%的明顯升幅。

[香港地產]