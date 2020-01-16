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飛揚2期均呎1.25萬 低去年1期17% 首批88伙望鄰盤外牆佔三成 一房307萬起

【明報專訊】新界西北新盤短兵相接，繼屯門NOVO LAND 2B期及元朗「雨後」之後，長實（1113）及新地（0016）合作發展、樓花期約22個月的屯門青山公路飛揚2期，昨日公布首批88伙價單，折實均呎12,509元，屬2020年5月永泰（0369）屯門OMA BY THE SEA首批折實均呎12,548元後，青山公路近3年來首批折實均呎最平新盤。值得留意，今批開價較去年6月推出的飛揚1期首批15,050元低近17%，其中三成單位面向毗鄰屋苑外牆，折實實呎低見約1.1萬元，成為推低首批均呎的關鍵。

明報記者 容婌維、林尚民

項目1期與2期同類1房單位，景觀差異令兩者相距約125萬元或三成（見表1）。是次亦比新地NOVO LAND第2B期上月推出的首批折實均呎13,288元低近6%。長實執行董事趙國雄形容，今次開價屬「深水炸彈價」，希望幫助市民置業。長實營業部助理首席經理楊桂玲指，第2期單位坐向及景觀與第1期有別，是次亦有因應市况調整售價。她續指，明日對外開放示範單位及收票，最快下周開售，不排除首輪盡推2期全部400伙。

明日起開示位及收票

首批88伙涵蓋1房至3房戶，發展商為1房及2房戶提供最高15%折扣、3房則最高可享17%，折實價由306.9萬至923.9萬元，折實實呎11,042元至13,972元，全數51伙1房戶折實價低於400萬元。首批入場單位為5座1樓H室，實用面積266方呎，1房間隔，折實價306.9萬元，折實實呎11,538元（見表2）。以新修訂的印花稅階計，首置買家只需付7040元釐印費便可上車。此外，項目入場費更是去年8月ONE INNOVALE 1期首批開放式戶296.2萬元後，市場上約8個月來首批最低入場新盤。

趙國雄：首批屬「深水炸彈價」

雖然飛揚2期價單較去年推出的1期首張價單均價大幅折讓，但參考樓書，1期位於整個地盤的西北面，外圍望山景及毗鄰低密度的村屋群，而今期則位於地盤東南面，貼近毗鄰的THE CARMEL，而由於THE CARMEL建於山坡之上，故2期不少單位均被該盤外牆遮擋，相信要到10樓以上景觀才比較開揚。

首批價單中，5座G、H、K室均向東南，估計10樓或以下主要望THE CARMEL屋苑或洋房外牆，此類單位在今張價單中有27伙，佔首張價單88伙約三成，推低整批單位價格。事實上，若與相同樓層、相同戶型但望內園的單位比較，呎價差幅約為一成，如5座1樓G室，實用283方呎，1房間隔，望THE CARMEL屋苑外牆，定價378.8萬元，實呎13,385元；而同座同層同面積但望內園的C室，定價418.2萬元，實呎14,777元，呎價較「面壁」單位貴近一成。

[香港地產]

相關字詞﹕新地 長實 楊桂玲 趙國雄 新盤開價 飛揚2期

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