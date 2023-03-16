普徠仕料美續加息樓受壓

隨着美國聯儲局去年3月以來大幅加息4.5厘以壓抑通脹，反映當地20大城市住宅樓價表現的The S&P CoreLogic Case-Shiller 20-City Composite Home Price NSA Index去年7月按月下跌0.72%後，已連續6個月錄得跌幅，去年12月便按月下跌0.51%（見圖），半年內累積跌幅近半成。

近月市場一直關注美國加息對當地樓市的影響，美國銀行體系近日卻出現黑天鵝。加州銀行業監管部門上周五下令關閉總部位於加州的矽谷銀行，並且已委派聯邦存款保險公司接管該全國規模第16大的銀行後，總部位於美國紐約、從事不少虛擬貨幣業務的商業銀行Signature Bank本周日亦同被監管機構勒令關閉，換言之，當地短短3日內已出現兩宗地區銀行倒閉事件。

矽銀存戶可取回全部存款 挽回市場信心

普徠仕是美國大型資產管理公司，上月底資產管理規模達1.31萬億美元，該行駐倫敦的基金經理Michael Della Vedova近日來港向客戶介紹全球高息債投資機會，昨日在簡介會上被記者問及美國銀行倒閉事件對當地息口及樓市的影響，提出了不少精闢觀點，值得讀者關注。

Vedova指出，雖然投資者的確有很多擔心，美股因此亦曾經十分波動，但隨着聯儲局保證矽谷銀行等出現問題銀行的有關客戶將能取回所有存款，包括超過當局保險額25萬美元限額的款項，相信已經令市場回復信心，令銀行破產問題局限於個別地區，不會顯著外溢（significant spillover）成為全國銀行系統風險，故此投資者亦已恢復信心。

銀行倒閉事件可控 聯儲續加息壓通脹

美股三大指數道指、標指及納指本周二分別上升1.06%、1.65%及2.14%，Vedova分析，由於矽谷銀行有不少創投基金客戶，該銀行倒閉對美國科技股有比較大的不利影響，故此作為科技股代表的納指上周五曾急跌，而從本周二納指升幅跑贏道指及標指可見，市場對科技股的信心已經恢復。

記者最關心的是，隨着近日美國地區銀行接連倒閉，會否令聯儲局改變下周加息的部署，Vedova回應說：「不會」。他解釋，聯儲局過去一年一直以壓抑通脹作為首要政策目標，而根據上述分析，是次銀行倒閉事件屬可控，亦不會因此直接導致通脹放緩，故他相信當局下周會按計劃加息，而且加息幅度至少達0.25厘：「聯儲局仍有任務要完成，那就是要壓抑通脹」。

建材工人成本高企 樓市新供應有限

房地產向來對息口敏感，美國住宅樓價去年中已見頂回落，若聯儲局一如Vedova預期於下周最少加息0.25厘，料當地樓市會繼續受壓，會否出現美國2006年樓市泡沫爆破或中國過去兩年樓市顯著調整的挑戰呢？Vedova認為，由於目前美國樓市泡沫問題並不嚴重，並且有多項正面因素支持，料樓價短期只會繼續溫和調整、而非大跌。

Vedova表示：「我覺得過去兩年中國樓市的情况與2006年至2008年美國樓市相似，此前資金均十分充裕，因此令住宅是用來炒的、而非住的，導致供應過剩，結果令政府出手干預。目前美國樓市與當年情况顯著不同，例如供應相對緊張，尤其是不論是建築材料、工人時薪等主要建屋成本價格均在上升，令新落成住宅價格高企，而現時最大的問題是按揭利率急升令置業需求放緩，故此我相信市場短期將繼續由買家主導，樓價仍會受壓。」

建築業失業率倘回升 始考慮停加息

美國樓市是貨幣政策最重要的傳導工具，記者請教Vedova，是次樓價需要調整多少，聯儲局才會停止加息呢？Vedova表示：「我覺得聯儲局需要看到樓市調整令通脹放緩至合理水平，例如建築材料、工人時薪等主要建屋成本價格升幅回落。假如市場對住屋需求出現明顯下跌，全國建築業應該出現更高的失業率，這是一個重要指標，屆時聯儲局便有機會停止加息，但在此情况出現之前，我看不到樓市轉弱會影響聯儲局打擊通脹的決心。」

明報記者 葉創成

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