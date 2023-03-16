Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年3月16日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
瑜一1B折實均呎2.48萬 1房787萬起 首批50伙 8個月來首個鐵路上蓋盤
內地客「買殼」購第一集團根德道盤 市值5億
曾華倩兄4630萬連掃跑馬地兩伙豪宅
屋宇署簡化批則程序 首次呈交圖則資料削40項
荃灣半山街商貿項目 嘉民補價2.65億
內房住宅銷售首兩月轉升3.5% 房地產投資跌幅收窄 高盛調高GDP預測至6%
打擊「唱高散貨」集團 證監廉署拘5骨幹成員
去年新業務價值跌24% 平保料今年正增長
長建去年純利遜預期 續增加派息 英加業務利潤飈三成 展望首提「嶄新領域」
航運股撐起港股 北水連續6日流入
貨櫃生產過剩 勝獅上季間歇停產
太盟傳加入收購戰 香港寬頻股價升8%
「大台小股東大聯盟」預告提救TVB方案
大酒店：半島復蘇相對較慢 首兩月入住率微升 未受惠商務客升
保誠：內地客來港流量 恢復疫前40%至45%
新秀麗去年多賺21倍 不派息
國泰料今年或轉賺 未必恢復派息
最大股東「閂水喉」 瑞信股價挫三成 歐美銀行股受壓 道指跌逾600點
美2月PPI意外下跌 預示通脹壓力緩和
美聯儲研收緊地區銀行監管兼加強壓測
張兆聰：中字頭續炒作 吼中能建設
技術取勝：東方電氣料14.5元有阻力
劉思明：基建股買盤勇 小注中冶
周顯：太興原始股東的得與失
湯文亮：聯儲局應暴力減息
普徠仕料美續加息樓受壓
瑞銀彭燕燕：一線城市二手樓轉旺
技術取勝：東方電氣料14.5元有阻力
【明報專訊】中通快遞或試220元阻力（圖）
上 / 下一篇新聞
瑜一1B折實均呎2.48萬 1房787萬起 首批50伙 8個月來首個鐵路上蓋盤
內地客「買殼」購第一集團根德道盤 市值5億
曾華倩兄4630萬連掃跑馬地兩伙豪宅
屋宇署簡化批則程序 首次呈交圖則資料削40項
荃灣半山街商貿項目 嘉民補價2.65億
內房住宅銷售首兩月轉升3.5% 房地產投資跌幅收窄 高盛調高GDP預測至6%
打擊「唱高散貨」集團 證監廉署拘5骨幹成員
去年新業務價值跌24% 平保料今年正增長
長建去年純利遜預期 續增加派息 英加業務利潤飈三成 展望首提「嶄新領域」
航運股撐起港股 北水連續6日流入
貨櫃生產過剩 勝獅上季間歇停產
太盟傳加入收購戰 香港寬頻股價升8%
「大台小股東大聯盟」預告提救TVB方案
大酒店：半島復蘇相對較慢 首兩月入住率微升 未受惠商務客升
保誠：內地客來港流量 恢復疫前40%至45%
新秀麗去年多賺21倍 不派息
國泰料今年或轉賺 未必恢復派息
最大股東「閂水喉」 瑞信股價挫三成 歐美銀行股受壓 道指跌逾600點
美2月PPI意外下跌 預示通脹壓力緩和
美聯儲研收緊地區銀行監管兼加強壓測
張兆聰：中字頭續炒作 吼中能建設
技術取勝：東方電氣料14.5元有阻力
劉思明：基建股買盤勇 小注中冶
周顯：太興原始股東的得與失
湯文亮：聯儲局應暴力減息
普徠仕料美續加息樓受壓
瑞銀彭燕燕：一線城市二手樓轉旺
瑜一1B折實均呎2.48萬 1房787萬起 首批50伙 8個月來首個鐵路上蓋盤
內地客「買殼」購第一集團根德道盤 市值5億
曾華倩兄4630萬連掃跑馬地兩伙豪宅
屋宇署簡化批則程序 首次呈交圖則資料削40項
荃灣半山街商貿項目 嘉民補價2.65億
內房住宅銷售首兩月轉升3.5% 房地產投資跌幅收窄 高盛調高GDP預測至6%
打擊「唱高散貨」集團 證監廉署拘5骨幹成員
去年新業務價值跌24% 平保料今年正增長
長建去年純利遜預期 續增加派息 英加業務利潤飈三成 展望首提「嶄新領域」
航運股撐起港股 北水連續6日流入
貨櫃生產過剩 勝獅上季間歇停產
太盟傳加入收購戰 香港寬頻股價升8%
「大台小股東大聯盟」預告提救TVB方案
大酒店：半島復蘇相對較慢 首兩月入住率微升 未受惠商務客升
保誠：內地客來港流量 恢復疫前40%至45%
新秀麗去年多賺21倍 不派息
國泰料今年或轉賺 未必恢復派息
最大股東「閂水喉」 瑞信股價挫三成 歐美銀行股受壓 道指跌逾600點
美2月PPI意外下跌 預示通脹壓力緩和
美聯儲研收緊地區銀行監管兼加強壓測
張兆聰：中字頭續炒作 吼中能建設
劉思明：基建股買盤勇 小注中冶
周顯：太興原始股東的得與失
湯文亮：聯儲局應暴力減息
普徠仕料美續加息樓受壓
瑞銀彭燕燕：一線城市二手樓轉旺
prev
next