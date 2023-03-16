美聯儲研收緊地區銀行監管兼加強壓測

據稱，這些規則可能針對資產規模介乎1000億至2500億美元的機構，涵蓋規模類似於矽谷及Signature的地區銀行，而此類銀行目前毋須接受美聯儲部分最嚴格的監管要求。

為應對2008年金融海嘯，美聯儲等監管機構對銀行實施了許多新規，但美國國會在2018年取消了部分限制，使最嚴格的監管僅適用於資產超過2500億美元的大型銀行。

美聯儲此前已在其銀行業監管負責人巴爾（Michael Barr）的領導下，評估一系列監管規則。但近期的銀行業危機，促使官員重新審視部分評估工作，將重點集中於規模較小的機構。美聯儲負責監管事務的前副主席Randal Quarles指出，現時大多數壓力測試都不會發現矽谷銀行的問題，因為此類規模較小的銀行，毋須為可售證券帳戶的損失而增持資金。

檢察官刑事調查Signature銀行

此外，彭博社引述知情人士透露，美國監管機構在接管Signature銀行前，美國檢察官已就該銀行與虛幣客戶的業務交易進行刑事調查，以了解其是否採取足夠措施，監察客戶潛在的洗錢行為。

（綜合報道）

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