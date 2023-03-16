保誠：內地客來港流量 恢復疫前40%至45%

新業務利潤跌11% 遜市場預期

華康堯表示首批來港內地戶多是富裕客層，因此初期需求主要以儲蓄產品為主。隨防疫限制放寬，下半年香港本地客戶較上半年有增長，趨勢在今年首兩月延續。保誠香港年度保費等值銷售額按年跌4%至5.22億美元，不過新業務利潤跌47%至3.84億美元，該行解釋因應利率攀升，須用更高的風險貼現率及更高的假設基金收益率，影響多個市場，特別是香港的新業務利潤率。

保誠去年經調整經營溢利33.75億美元，按年升8%，計算投資波動等因素的純利9.98億美元，按年下跌53%。末期息每股0.1304美元（約1.02港元），按年增9.95%，全年派0.1878美元（約1.47港元），按年增9%。中午公布業績後，股價變幅不大，全日逆市跌1.18%，收報108.8元。

稱沒計劃遷冊來港

近日美國矽谷銀行（美：SIVB）和Signature Bank（美：SBNY）被接管，保誠財務總監田弘諾 （James Turner）表示，他們在兩家銀行的風險敞口僅100萬美元，相對其230億美元債券資產相當輕微。政府擬引入機制，吸引業務以亞太區為核心的外地企業遷冊至香港，保誠現時餘下亞洲和非洲業務，對於會否遷冊來港，華康堯表示現時沒有計劃。