「大台小股東大聯盟」預告提救TVB方案

基金再掟貨 股價跌穿10元

持有TVB的「長情」基金股東Dodge & Cox昨日再申報，於上周五以每股平均價11.1812元，沽出TVB共391.33萬股，套現4375.54萬元。完成減持後，該行在TVB的持股水平，由原先的8.08%，進一步減持至7.19%。經過連日減持後，Dodge & Cox前後減持TVB多達991.94萬股，共套現1.22億元。TVB股價昨日更插10.9%並重回10元以下，低見9.8元收市，成交股數多達1100萬股，成交額為1.12億元。中央結算顯示，匯豐持倉再減至32.5%，花旗持倉由第四晉升至第二位，達4.28%；富途持倉增至3.43%水平。

不過，緊跟TVB動向的「大台小股東大聯盟」在見到該集團發盈警後，昨日在社交媒體發訊息謂擬對TVB盈警作回應，更透露在周五公布為拯救TVB策劃的盡快扭虧為盈改革方案。不過截至本報截稿時，未見該聯盟貼文跟進。

有線寬頻盈警 料去年蝕逾5億

此外，有線寬頻（1097）發盈警，料較2021年底全年虧損約3.64億元，按年擴大約1.4至1.5倍。虧損額據此料介乎5.09至5.5億元。主要是與付費電視牌照將於6月1日起終止，使去年遞延稅項資產的非現金撇減，及確認若干非流動資產的非現金減值虧損有關。

市場競爭激烈，媒體分部期內收入減少，去年確認按公允價值計入損益的金融資產之公允價值亦錄得虧損。