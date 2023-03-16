長建去年純利遜預期 續增加派息 英加業務利潤飈三成 展望首提「嶄新領域」

明報記者 鄭智文

長建佔比最重的英國基建業務，去年帳面增幅亦見亮麗，分部純利按年增約三成至30.69億元，主因是一筆非現金遞延稅項相關支出於上一個回顧年度入帳，並於去年出售Northumbrian Water 13%股份而錄得一筆過收益。澳洲業務純利僅增4%至19.76億元，加拿大業務純利則大漲三成至6.17億元，主要因旗下Canadian Midstream Assets的Onion Lake支線管道去年3月啟用，Canadian Power亦受惠於能源市場而表現理想。

不過，長建在各分部業務均因匯兌而抵消部分盈利，若以當地貨幣計價，澳洲業務純利增幅可擴7個百分點至11%，加拿大業務純利增幅亦擴大3個百分點至33%，歐陸、新西蘭業務均可因此扭虧為盈，分部純利按年分別升6%與9%。至於香港及內地業務則表現最差，分部純利按年大減近四成至1.96億元，因疫情封城、燃料加價等，建造業發展放緩，內地水泥業務亦受影響。

手頭現金漲1.2倍 負債淨額減

目前長建手頭現金充裕，截至去年底現金及存款總額多達180.45億元，較2021年度80.85億元急漲1.2倍，負債淨額減半至7%。長建繼續增派息，末期息每股派1.83元，連同中期息每股全年合派2.53元，按年升1.2%，連續26年增加派息。

展望今年，長建認為環球經濟依然存在不確定和重重挑戰，但匯率、利率問題只屬周期事件，不致重大中長期問題，長建亦坐擁大量現金，處於有利位置在現有或嶄新領域在環球市場物色機會，有別於過往非志在必得的說法，亦首次提及「嶄新領域」，但是未見講述具體內容。

電能少賺8% 每股派息2.04元持平

電能方面，去年純利按年倒退8%至56.49億元，遠低於市場預期的67.5億元。電能解釋，期內英國業務進帳25.17億元，按年減少逾一成，因短期匯率波動，而通脹及加息亦推高融資成本，影響盈利。電能手頭現金則自去年低位回升28%，達58.9億元；末期息則每股派2.04元，連中期息全年每股合派2.82元，按年持平。