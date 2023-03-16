荃灣半山街商貿項目 嘉民補價2.65億

資料顯示，嘉民2012年9.45億元買入中央紗廠1至5號廠，及後亦併購毗鄰的沙咀道工廈，進行拆卸重建。發展商去年稱，集團把上述荃灣西一帶地盤重建為4座商貿大樓，總面積達160萬方呎，提供數碼基礎建設，而今次補地價項目，屬上述整個重建計劃的一部分。

嘉里中標寶豐路地 高次標近一成

另嘉里（0683）上月以14.388億元、每方呎樓面地價4578元中標荃灣寶豐路住宅地，地政總署昨日以不記名方式，公布落選投標者的投標金額，入標價介乎4.03億至13.11億元，即每方呎樓面地價1282至4171元，即嘉里中標價較次標高近10%。該地盤面積近9萬方呎，可建樓面約31.4萬方呎，預計提供490伙，單位實用面積最少280方呎。另中標者須負責興建30個宿位的弱智人士輔助宿舍及停車處，但不會計算在總建築面積內，另需負責地皮一帶範圍的公共道路及山坡鋪設工程。

此外，第一太平戴維斯指出，金鐘統一中心23樓全層，面積20,489方呎，部分連約及部分交吉出售，以每方呎意向價約2.5萬元計，該樓層意向價逾5.12億元。據悉，原業主為新龍國際（0529）或有關人士持有。

[香港地產]