經濟

香港地產

iCITY本月累售11伙 吸金4813萬

【明報專訊】樓市氣氛活躍，加上本港和內地全面通關，不少投資者購入工商物業作投資之用。中原（工商舖）工商部副分區營業董事馬健邦表示，金朝陽（0878）旗下葵涌打磚坪街新式工廈iCITY，新近連售3伙高層單位，面積約446至約510方呎，呎價約9376至1萬元，總成交價約1393.7萬元。

據悉，iCITY 本月累計售出約11伙，套現金額約4813萬元。

新填地街舊樓放售 市值2.3億

另市場上再有業主放售全幢物業，由老牌家族持有的油麻地新填地街98至104號甘霖大廈全幢放售，市值約2.3億元，以總樓面2.32萬方呎計、呎價約9900元；是次世邦魏理仕獲業主委託為代理，按「現狀」形式部分交吉及部分連租約，以公開招募意向書出售，截止日期為5月9日。

世邦魏理仕香港資本市場部高級經理戴震冲稱，物業為商住大廈，業主為老牌家族，買家可考慮改裝成學生宿舍、服務式住宅或樂齡住宿等。

總樓面逾2萬呎

可改裝成學生或樂齡住宿

資料顯示，甘霖大廈於1980年落成，樓齡逾42年，現時樓高17層，地盤面積約2643方呎，地下（連閣樓）至3樓為商舖，4至15樓為住宅用途，一梯兩伙，業主已於近年進行大型翻新工程，包括修葺大廈外牆、更換升降機及提升消防設備等，總樓面面積約2.32萬方呎。

此外，韋堅信測量師行物業發展及投資部副董事總經理許偉國表示，獲銀主委託以公開招標形式，出售5項住宅及商業物業，市值約5000萬元；5項物業中有3個屬住宅，包括旺角西洋菜南街52號2樓及61號1樓，實用面積分別598及847方呎，另一住宅單位為堅尼地城吉席街1至3號吉祥樓4樓C室，實用456方呎。

另銀主物業中包括兩個商業單位，位於銅鑼灣怡和街8至14號廣安大廈2樓C室、D室，實用面積985及700方呎，買家可全購5個單位或購入個別物業，截標日期為今年4月26日。

相關字詞﹕銀主物業 金朝陽 世邦魏理仕 全幢放售

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