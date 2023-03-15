上月二手私宅帳賺比率逾84% 創4個月新高

美聯首席分析師劉嘉輝表示，由於相關買賣註冊個案屬滯後數據，2月註冊個案具體反映1月市况，而自2月6日香港與內地正式全面通關，樓市價量齊升，料帳面獲利比率將趨升。

劉續稱，若以2月帳賺個案按持貨年期劃分，當中持貨逾10年至15年的佔比最多，達33.4%；持貨15年、與持貨逾5年至10年相同，各錄約30.6%；由於持貨10年以上一般可獲利離場，加強業主沽貨誘因；反觀，餘下約5.4%為持貨5年或以下，相信因近年樓價由高位回落，加上受制於3年額外印花稅SSD辣稅，除急於沽貨外，難以吸引持貨年期較短的業主離場，成持貨5年或以下佔比偏低原因。

若以18區劃分，2月私宅帳面獲利宗數最多為將軍澳、西貢區，錄238宗，獲利比率86.5%；其次為沙田，錄209宗，獲利比率85.7%；緊隨其後為荃灣，錄194宗，獲利比率約90.2%；至於東區、元朗分別錄164宗及124宗，獲利比率約83.7%及83.2%。