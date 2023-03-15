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羅嘉瑞家族成員1.2億購港島兩豪宅

【明報專訊】樓市氣氛活躍，除帶動新盤成交外，亦有本港大型發展商的家族成員，連環入市老牌豪宅，其中鷹君（0041）主席羅嘉瑞的家族成員，在1個月內先後斥資近1.9億元，購入3個港島豪宅單位，包括上月中以6450萬元購入東半山松柏新邨一伙，以及6200萬元購入南區淺水灣道海峰園一伙。

資料顯示，松柏新邨A座低層02室，實用面積2363方呎，連一個車位，上月中以6450萬元易手，實呎約2.73萬元，買家以LO, NICHOLAS CHUN NGAI作登記，與羅嘉瑞家族成員名字相同，料為同一人；物業原業主為冠忠巴士（0306）黃氏家族，於1996至97年以合共1710萬元購入，持貨至今帳面獲利4740萬元，賺幅2.8倍。

事實上，羅嘉瑞孻女羅寶瓊，今年1月亦以6110萬元連車位購入該屋苑同座、同層、同面積01室，即今次該家族所購之單位，較1個月前單位售價高340萬元或逾5%。

另資料顯示，羅嘉瑞大女兒、香港逸東酒店創辦人羅寶璘，上月中亦以6200萬元，購入淺水灣道海峰園一個低層戶，實用面積1961方呎，實呎約3.16萬元；原業主2009年以3180萬元購入，帳面獲利3020萬元，賺幅近1倍。若連同上述松柏新邨2伙，羅氏家族由1月中到2月中的一個月內，先後以約1.875億元連購3伙豪宅。

凱德苑2房未補價544萬沽新高

另一方面，新晉居屋售價創新高。代理消息稱，長沙灣凱德苑高層21室，屬實用面積425方呎2房間隔，新近以544萬元（未補地價）售出，實呎約1.28萬元，成交價料創屋苑歷史新高；原業主2020年以349.4萬元一手購入（未補地價），持貨3年，帳面獲利194.6萬元或約56%。

此外，東涌區本月錄得21宗二手成交，相比上月同期40宗減少約五成。中原分行經理曹嘉華表示，東環第6B座中高層7室成交，實用面積646方呎，3房連套房間隔，望樓景和山景，原業主開價910萬元放盤，累減32萬元或3.5%後，新近以878萬元沽出，實呎約1.35萬元；原業主2015年1月以630.97萬元一手買入，持貨8年，帳面獲利逾247萬元，單位期內升值39%。

相關字詞﹕松柏新邨 海峰園 羅嘉瑞家族 鷹君

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