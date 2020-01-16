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ONE INNOVALE 3期周六賣128伙

【明報專訊】4個分別位處九龍和新界的焦點新盤不約而同部署推售之際，其他發展商亦趁勢加推餘貨。恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna（ONE INNOVALE第3期），上載6號價單加推73伙，同日公布全新銷售安排，落實本周六（18日）以先到先得形式發售128伙。

折實價442.6萬入場

ONE INNOVALE第3期最新加推的73伙，實用面積306至474方呎，涵蓋1房至3房間隔，最高直減折扣7%，折實價442.6萬至729.7萬元、折實呎價13,810至15,904元，整批折實均呎14,780元，較今年1月推出的5號價單14,598元水平相若。

發展商同日更新價單1至4號，上調當中約47伙售價，加幅介乎1%至4%。

另九建（0034）旗下已屆現樓的將軍澳海茵莊園，亦上載新銷售安排，同於周六以先到先得形式，發售12伙單位，全屬實用面積245方呎開放式戶，折實入場442.6萬元起。

澐璟本月累沽7伙 吸金3.6億

綜合市場資訊，本月迄今總體新盤成交已錄約1150宗，其中華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨招標售出第6座16樓B室，實用面積784方呎標準3房戶，成交價2563.8萬元，實呎約3.27萬元。澐璟本月迄今累沽7伙，吸金總額約3.6億元。

不過，個別新盤買家撻訂離場；新地（0016）近日熱賣近700伙的屯門兆康NOVO LAND第2B期，錄首宗撻訂，為第1B座17樓H室1房戶，原於3月4日首輪銷售以435.54萬元售出，最新顯示為交易未有進展，料買家撻訂、遭沒收5%訂金涉約22萬元。

相關字詞﹕NOVO LAND第2B期 澐璟 海茵莊園 新盤成交

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