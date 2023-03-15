Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年3月15日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
匯豐掉頭減H按封頂息0.25厘 降至3.375厘 分析料有偷步抵消加P作用
匯控須向英矽谷銀行注191億 股價挫5%
泰加吳宇辭任不足一年 回歸任主席
法庭下令潘蘇通就上訴繳150萬擔保
livi bank推數碼化無抵押分期貸款
雅虎調查：87%港消費者留意到元宇宙存在
TVB發盈警 廣告弱累最多蝕8.3億 長情基金股東D&C趁高減持 上周套7838萬
港股挫448點 二線內房股重災
港燈去年賺29.54億 淨負債破天荒錄509億
彭博：國企向淡馬錫洽購和記港口股權
長江生科少賺19% 李澤鉅料營運改善
滯俄飛機減記 中飛租賃純利大跌86%
美2月核心通脹5.5% 符預期 下周料仍加息0.25厘 2年期債息重上4厘
瑞信財務報告 存重大缺陷
Meta：擬再裁員1萬人 停5000職位招聘
張兆聰：長債息向下利領展 跌近供股價可吸
涂國彬：加息或放慢 金價有望突破
技術取勝：中芯有望反覆上試18元
劉思明：東亞銀行具博收購憧憬可留意
周顯：矽銀爆煲 最好暫避其鋒
湯文亮：矽谷銀行事件 或終結加息周期
瑜一今開價料首推50伙 飛揚接力 雨後周六首輪發售143伙
ONE INNOVALE 3期周六賣128伙
羅嘉瑞家族成員1.2億購港島兩豪宅
上月二手私宅帳賺比率逾84% 創4個月新高
iCITY本月累售11伙 吸金4813萬
義本道6號獲批強拍 底價9.66億
瑜一享鐵路優勢 直達何文田站大堂
毗鄰鷹君項目待批預售 涉990伙
劉敬華：宏利投資管理：中國重新開放 看好亞洲股債市場
技術取勝：中芯有望反覆上試18元
【明報專訊】友邦後市或下試75元（圖）
上 / 下一篇新聞
匯豐掉頭減H按封頂息0.25厘 降至3.375厘 分析料有偷步抵消加P作用
匯控須向英矽谷銀行注191億 股價挫5%
泰加吳宇辭任不足一年 回歸任主席
法庭下令潘蘇通就上訴繳150萬擔保
livi bank推數碼化無抵押分期貸款
雅虎調查：87%港消費者留意到元宇宙存在
TVB發盈警 廣告弱累最多蝕8.3億 長情基金股東D&C趁高減持 上周套7838萬
港股挫448點 二線內房股重災
港燈去年賺29.54億 淨負債破天荒錄509億
彭博：國企向淡馬錫洽購和記港口股權
長江生科少賺19% 李澤鉅料營運改善
滯俄飛機減記 中飛租賃純利大跌86%
美2月核心通脹5.5% 符預期 下周料仍加息0.25厘 2年期債息重上4厘
瑞信財務報告 存重大缺陷
Meta：擬再裁員1萬人 停5000職位招聘
張兆聰：長債息向下利領展 跌近供股價可吸
涂國彬：加息或放慢 金價有望突破
技術取勝：中芯有望反覆上試18元
劉思明：東亞銀行具博收購憧憬可留意
周顯：矽銀爆煲 最好暫避其鋒
湯文亮：矽谷銀行事件 或終結加息周期
瑜一今開價料首推50伙 飛揚接力 雨後周六首輪發售143伙
ONE INNOVALE 3期周六賣128伙
羅嘉瑞家族成員1.2億購港島兩豪宅
上月二手私宅帳賺比率逾84% 創4個月新高
iCITY本月累售11伙 吸金4813萬
義本道6號獲批強拍 底價9.66億
瑜一享鐵路優勢 直達何文田站大堂
毗鄰鷹君項目待批預售 涉990伙
劉敬華：宏利投資管理：中國重新開放 看好亞洲股債市場
匯豐掉頭減H按封頂息0.25厘 降至3.375厘 分析料有偷步抵消加P作用
匯控須向英矽谷銀行注191億 股價挫5%
泰加吳宇辭任不足一年 回歸任主席
法庭下令潘蘇通就上訴繳150萬擔保
livi bank推數碼化無抵押分期貸款
雅虎調查：87%港消費者留意到元宇宙存在
TVB發盈警 廣告弱累最多蝕8.3億 長情基金股東D&C趁高減持 上周套7838萬
港股挫448點 二線內房股重災
港燈去年賺29.54億 淨負債破天荒錄509億
彭博：國企向淡馬錫洽購和記港口股權
長江生科少賺19% 李澤鉅料營運改善
滯俄飛機減記 中飛租賃純利大跌86%
美2月核心通脹5.5% 符預期 下周料仍加息0.25厘 2年期債息重上4厘
瑞信財務報告 存重大缺陷
Meta：擬再裁員1萬人 停5000職位招聘
張兆聰：長債息向下利領展 跌近供股價可吸
涂國彬：加息或放慢 金價有望突破
劉思明：東亞銀行具博收購憧憬可留意
周顯：矽銀爆煲 最好暫避其鋒
湯文亮：矽谷銀行事件 或終結加息周期
瑜一今開價料首推50伙 飛揚接力 雨後周六首輪發售143伙
ONE INNOVALE 3期周六賣128伙
羅嘉瑞家族成員1.2億購港島兩豪宅
上月二手私宅帳賺比率逾84% 創4個月新高
iCITY本月累售11伙 吸金4813萬
義本道6號獲批強拍 底價9.66億
瑜一享鐵路優勢 直達何文田站大堂
毗鄰鷹君項目待批預售 涉990伙
劉敬華：宏利投資管理：中國重新開放 看好亞洲股債市場
prev
next