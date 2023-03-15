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瑞信財務報告 存重大缺陷

【明報專訊】瑞信（瑞士：CSGN）延遲了發布的年度報告出爐，承認2021及22財年的財務報告程序存在「重大缺陷」，指「集團對財務報告的內部控制未起作用」，正採取補救措施。由羅兵咸永道（PwC）審計的2022年度報告，對於瑞信截至2022年12月底的財務報告內部控制的有效性，發表了否定意見（adverse opinion）。

瑞信上周四（9日）宣布，推遲原定在當天發布的2022財年報告及薪酬細節。美國證交會（SEC）在瑞信發表報告前夕，對其年報提出技術質疑，令相關報告押後公布。

核數師發表否定意見

瑞信表示，SEC對2019及20財年的現金流量表修訂，以及相關控制措施提出疑問。根據瑞信昨發表的薪酬報告，由於該行的年度表現創2008年金融海嘯以來最差，今年1月履新的瑞信董事長Axel Lehmann將放棄上任首年的150萬瑞郎（約1291萬港元）董事費。受一系列醜聞困擾，瑞信管理的資產在第四季流失1100億瑞郎（約9467億港元）。瑞信行政總裁Ulrich Koerner在1月曾表示，此前客戶抽走的資金有回流迹象。不過瑞信昨表示，資金外流已回落至較低水平，但尚未逆轉。

此外，矽谷銀行（美：SIVB）危機也影響市場對瑞信的信心。投資者憂慮該行重振業務的前景，反映違約風險的瑞信5年期信貸違約掉期（CDS）成本漲至466個基點，創歷史新高。

瑞信股價繼周一大挫近9%後，昨天亦跌近2%，最新報2.223瑞郎。

（綜合報道）

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