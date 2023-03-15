滯俄飛機減記 中飛租賃純利大跌86%

【明報專訊】中國飛機租賃（1848）公布，去年全年純利按年大跌86%至7360萬元，每股基本盈利0.099元，擬派發每股末期股息0.15元，按年跌42.3%，全年合計派息0.3元，按年跌26.8%。集團表示，出於審慎原則，已為旗下受俄烏衝突影響而滯留於俄羅斯境內的兩架飛機作全額減記，淨減記額為4.39億元。如撇除減記影響，經調整純利為5.12億元，按年下跌2.5%。
收入按年增27%至41.71億
集團期內收入錄41.71億元，按年增加27.2%，經調整EBITDA為39.3億元，按年增加37.2%。截至去年12月底止，中飛租賃機隊規模較2021年底大幅增加24架飛機至176架，其中包括150架自有飛機及26架代管飛機。
中飛租賃至去年底共有226架飛機訂單，包括131架空客、66架波音和29架中國商飛。以飛機數目計，集團自有機隊有76%出租予中國航空公司，去年亦新增一家美洲航空公司客戶，去年底向17個國家及地區的38家航空公司出租飛機。
展望未來，集團預計由於飛機製造商產能中短期仍受限，飛機租賃滲透率有望進一步提升，加上今年1月中國放寬防疫措施、重開邊境，航空市場需求有望強勁反彈。至於仍於俄羅斯的兩架飛機，集團表示一直與俄羅斯承租人保持溝通，積極尋求收回飛機，於去年12月底已掌控其中一台處於俄羅斯境外的發動機，但可預見的期限內收回飛機的不確定性仍較大。