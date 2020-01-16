港股挫448點 二線內房股重災

中芯國際逆市炒高7%

恒指昨日大幅低開171點，全日拾級而下，尾段最多插573點，低見19,122點，臨收市半小時跌幅收窄逾百點，收市仍大跌448點或2.27%，報19,274點。大市成交額稍縮，合共1309億元。國指跌151點或2.3%，收報6439點，科指則挫100點或2.6%，收報3790點。

內房股昨日當災，碧服（6098）、龍湖（0960）挫逾半成，與內房相關的信義玻璃（0868）亦跌4.9%，合佔昨日藍籌跌幅榜頭三；景瑞（1862）、佳兆業（1638）等被洗倉，瀉逾三成（見表），其中佳兆業上周五復牌至今，更累跌逾六成。科網股偏弱，小米（1810）插4.7%，阿里巴巴（9988）、百度（9888）各跌3.9%與3.7%，美團（3690）、京東（9618）均挫逾2%，騰訊（0700）跌近1%。

公用基建股落鑊，煤氣（0003）、電能（0006）升逾1%，中電（0002）、長建（1038）均升逾2%，成逆市奇葩。中芯國際（0981）一枝獨秀，炒高約7%，成昨日藍籌王。平安好醫生（1833）去年虧損收窄，昨日彈2.7%。

亞太股市普遍走弱，日經指數昨日大挫610點或2.2%，收報27,222點，韓國綜合指數（KOSPI）更瀉2.6%；台灣加權指數跌1.3%（見表）。

分析：連鎖效應難料 散戶宜小心

時富財富資產管理顧問黎永良認為，矽谷銀行事件反映潛在銀行危機，但美國難以「填氹」，若靠量化寬鬆救急，可能引發衰退或滯脹，正因市場認為局勢不穩，連鎖效應幅度難料，故拖低昨日港股，資金反而炒起公用基建股以作防守，他預料後市會大幅波動，寄語散戶小心行事。

東驥基金管理董事總經理龐寶林亦指出，昨日港股大跌，主因是投資者憂慮中小企及中小型銀行面對流動性問題，即使矽谷銀行獲接管或收購，市場仍擔心只是將問題拖遲，通脹仍是癥結，但因政局緊張，相信問題仍不易解決。