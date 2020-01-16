法庭下令潘蘇通就上訴繳150萬擔保

不接納扼殺上訴說法

潘及公司提出上訴，昨天法庭就Silver Starlight針對法官Linda Chan J的清盤裁決提起上訴許可申請；以及就拒絕讓其呈交新證據的決定申請上訴許可作出裁決。法院指出，在聆訊後再接受進一步舉證是不尋常做法，法官有權將此類申請進行簡單處理，雖然潘在聆訊後聲稱有望償還債務，但這些很大程度是由法官自行裁決。上訴人質疑上述的決定，需要的門檻很高。至於破產案上訴，法庭指在考慮上訴理由的論點後，不認為能顯示出實力以證明能拒絕為銀行提供擔保費用。

至於潘在反對擔保申請中指出，其妻子Liu Jianming願意在相關費用的法律訴訟中加入成為一方的當事人，但值得留意的是，Liu的加入是由於2022年7月28日下令加入，是為了應對清盤後的費用負責。法庭認為，Liu加入但她的財務狀况並無法證明，故確信下令提供擔保是公平的做法。

潘及Silver Starlight提出擔保令扼殺其上訴，但法院認為說法並無依據。上訴人顯然仍可獲得財務資源，不止可以提上訴等，認為沒有明確證據其不能從支持者中獲得資源，故不接納扼殺其上訴的說法。

法庭指出，銀行的律師準備了一份總額達600萬元的框架費用清單，而在扣除清盤及破產令後，擔保額已降至487.23萬元。但法院指出，由於五項法律程序中，與清盤及破產的上訴有多重複地方，應減少重疊準備等。故法庭決定總額150萬元的擔保額對銀行方已足夠，當中包括潘提出上訴要求的25萬元、延期上訴的25萬元、潘的破產上訴50萬元，以及Silver Starligh破產上訴的50萬元。

法院指，上訴人在此命令日起28日內以向法院支付的方式為其上訴提供指定金額的擔保，若上述150萬元的擔保並無按照規定向法院支付，則在銀行律師代表向法庭證明後，上訴將被駁回。