匯豐掉頭減H按封頂息0.25厘 降至3.375厘 分析料有偷步抵消加P作用

【明報專訊】日前美國矽谷銀行（美：SIVB）爆煲後，市場對加息預期降溫。據市場消息指，匯豐由昨日起，下調H按鎖息上限0.25厘，由P減2厘下調至P減2.25厘，適用於貸款300萬元以上的按揭，以匯豐現時最優惠利率（P）5.625厘計算，實際鎖息上限由3.625厘減至3.375厘，現金回贈2.2％。市場人士認為，由於最近樓市轉旺，匯豐將早前不對等加息下息率較高的的二手物業按息與一手物業看齊，以增加市場份額。雖然業界預期下周美國仍會加息，港銀亦有機會加P，料今次減按揭鎖息上限有抵消加P的作用。
明報記者 鄺海盈
昨日港元拆息全線向下，與樓按相關的1個月拆息終止7連升，跌至3.39786厘。不過，以H加1.3厘計，H按息亦已超過鎖息新的上限3.375厘。事實上，在今次加息周期中，匯豐自去年起已上調H按鎖息上限兩次（見圖），分別由P減2.5厘上調至P減2.25厘，及P減2.25厘上調至P減2厘，今次重回P減2.25厘水平。若下周本港跟隨美國加息，以加息幅度0.125厘計，實際鎖息將為3.5厘。
若貸款500萬 每月供款減3%
假設貸款額500萬元、年期為30年，以匯豐早前H按鎖息上限P減2厘，即3.625厘，每月供款為22,803元，壓力測試為47,971元；下調鎖息上限後為P減2.25厘，即3.375厘，每月供款為22,105元，壓力測試為46,664元。每月供款減少3.1%或698元，壓力測試亦減2.7%或1307元。
經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，近期樓市交投轉趨活躍，部分中小型銀行早前增加現金回贈以爭取按揭業務，料今次銀行下調鎖息上限是為提升市場競爭力，並針對二手物業及大銀碼的客人，預料其他銀行或根據資金成本而跟隨調整按揭優惠。
港銀下周或將P調高0.125厘
中原按揭董事總經理王美鳳指出，今年2月中銀行體系結餘降至約770億元水平，拆息隨後逐步回升，惟與美息有超過1厘多差距，港元拆息與P亦有2.2厘差距，料港息仍有上調壓力。市場料美國下周加息0.25厘，港銀或將加息0.125厘至0.25厘。不過，她預料，加幅溫和亦已接近見頂水平，樓按息率仍會處於3厘多的低水平，加上銀行減新做按息，相信不會對現時樓市構成實質影響。