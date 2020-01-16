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經濟
2023年3月14日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
匯控1英鎊購矽谷銀行英分行 涉存款67億鎊 CEO：助拓科技生物科學公司
收購規模小 無礙重心移向亞洲策略
聖諾再鼎百濟嘉和等 指SVB存款佔比小
美下周不加息機會升 港股彈376點
港匯轉強曾見7.8372 拆息續向上
平醫虧損收窄61%至6億 管理層：穩步增毛利率
內地客買海璇 啃30%辣稅涉1300萬 通關後南下4361萬入市兩房戶 實呎5.7萬
內地客佔成交比重逾一成 11年季度新高
陳少霞斥3200萬 「首置」買康樂園
瑜一1B飛揚二期今齊開示位
藍塘道公務員合作社地盤放售 市值3.6億
碧桂園盈警 料去年純利急挫九成 龍光預告蝕逾70億 內房股價當災
富衛保險再三申上市 傳籌78億元 擬下季掛牌
聯交所去年審理126上市申請 按年升6%
丘鈦科技去年少賺八成 不派末期息
爆煲恐慌蔓延 歐美銀行股洗倉 第一共和多次熔斷 意大利裕信曾跌停
Signature倒閉 3日兩銀行結業
沙特阿美多賺47% 達1.2萬億破紀錄
張兆聰：黃金股勁彈 吼周大福
劉宇亮：港股隨時反攻
蔡明都：數碼貨幣推動普惠金融
何民傑：善用市場力量高效建屋
充電12分鐘續航1200公里的鋁電池可能嗎？
技術取勝：工行有望上試4.3元
Ken Sir增持至5.01% 成毛記主要股東之一
歐冠昇加薪兩成 去年袋8656萬
劉思明：小心中字頭概念股成「提款機」
周顯：SVB倒閉 影響待觀察
湯文亮：聯儲局很快就會減息
周顯：SVB倒閉 影響待觀察
【明報專訊】對於矽谷銀行（SVB）（美：SIVB）的倒閉對市場的影響，我的第一反應是：美股跌得太少，以這跌幅看，似乎影響不大。
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匯控1英鎊購矽谷銀行英分行 涉存款67億鎊 CEO：助拓科技生物科學公司
收購規模小 無礙重心移向亞洲策略
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